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Première réponse positive au vaccin russe contre le cancer chez un patient atteint de mélanome
Première réponse positive au vaccin russe contre le cancer chez un patient atteint de mélanome
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Le vaccin russe personnalisé à ARNm contre le cancer, " NeoOncovac ", a montré ses premiers effets mesurables chez un patient. Les médecins ont constaté des... 02.05.2026, Sputnik Afrique
2026-05-02T07:48+0200
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"Nous observons déjà de légères, mais mesurables, variations dans la production des cytokines nécessaires", a déclaré Alexander Gintsburg, directeur de l'Institut de recherche Gamaleïa d'épidémiologie et de microbiologie, à Sputnik. Le patient devrait recevoir une dizaine d'injections au total. NeoOncovac est une thérapie conçue individuellement pour chaque patient en fonction du profil moléculaire de sa tumeur – une approche hautement ciblée considérée comme l'une des pistes les plus prometteuses en oncologie moderne.
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Première réponse positive au vaccin russe contre le cancer chez un patient atteint de mélanome
07:48 02.05.2026 (Mis à jour: 07:49 02.05.2026)
Le vaccin russe personnalisé à ARNm contre le cancer, " NeoOncovac ", a montré ses premiers effets mesurables chez un patient. Les médecins ont constaté des améliorations précoces des indicateurs biologiques et une évolution clinique globalement positive.
"Nous observons déjà de légères, mais mesurables, variations dans la production des cytokines nécessaires", a déclaré Alexander Gintsburg, directeur de l'Institut de recherche Gamaleïa d'épidémiologie et de microbiologie, à Sputnik.
Le patient devrait recevoir une dizaine d'injections au total.
NeoOncovac est une thérapie conçue individuellement pour chaque patient en fonction du profil moléculaire de sa tumeur – une approche hautement ciblée considérée comme l'une des pistes les plus prometteuses en oncologie moderne.