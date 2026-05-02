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Première réponse positive au vaccin russe contre le cancer chez un patient atteint de mélanome

Première réponse positive au vaccin russe contre le cancer chez un patient atteint de mélanome

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Le vaccin russe personnalisé à ARNm contre le cancer, " NeoOncovac ", a montré ses premiers effets mesurables chez un patient. Les médecins ont constaté des... 02.05.2026, Sputnik Afrique

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"Nous observons déjà de légères, mais mesurables, variations dans la production des cytokines nécessaires", a déclaré Alexander Gintsburg, directeur de l'Institut de recherche Gamaleïa d'épidémiologie et de microbiologie, à Sputnik. Le patient devrait recevoir une dizaine d'injections au total. NeoOncovac est une thérapie conçue individuellement pour chaque patient en fonction du profil moléculaire de sa tumeur – une approche hautement ciblée considérée comme l'une des pistes les plus prometteuses en oncologie moderne.

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