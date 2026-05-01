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Que révèle la demande de missiles Dark Eagle par le CENTCOM US au Moyen-Orient, selon un expert?

Que révèle la demande de missiles Dark Eagle par le CENTCOM US au Moyen-Orient, selon un expert?

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La demande de missiles Dark Eagle par le CENTCOM américain révèle un manque d'armements et des options limitées. Cette demande de missiles hypersoniques non... 01.05.2026, Sputnik Afrique

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