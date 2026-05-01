Que révèle la demande de missiles Dark Eagle par le CENTCOM US au Moyen-Orient, selon un expert?
07:54 01.05.2026 (Mis à jour: 07:55 01.05.2026)
© REUTERS Ricardo ArduengoDes équipes au sol de l'armée américaine travaillent autour de drones MQ-9 Reaper de l'US Air Force sur le tarmac de l'ancienne base navale de Roosevelt Roads à Ceiba, Porto Rico, le 29 avril 2026. REUTERS/Ricardo Arduengo
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La demande de missiles Dark Eagle par le CENTCOM américain révèle un manque d'armements et des options limitées. Cette demande de missiles hypersoniques non testés pour le Moyen-Orient met en lumière l'incapacité des États-Unis à neutraliser le réseau de lanceurs iraniens, explique Elijah J. Magnier, correspondant de guerre chevronné, à Sputnik.
Quelles autres implications ?
Les États-Unis souhaitent se réserver la possibilité de nouvelles frappes, faute d'alternatives viables.
Un manque d'armes conventionnelles adaptées et un besoin urgent de capacités de frappe à plus longue portée et plus rapides.
Les États-Unis cherchent à maintenir la menace sur les sites de missiles iraniens les plus profonds afin d'exercer une pression.
Cette demande vise à renforcer la coercition alors que les négociations restent au point mort.
Les déclarations antérieures du Pentagone, selon lesquelles les lanceurs iraniens avaient été entièrement détruits, ne correspondent pas à la réalité.