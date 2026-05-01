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Pourquoi la Russie a-t-elle publié la liste des sites de fabrication de drones pour Kiev en Europe?
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Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Gilles-Emmanuel Jacquet, vice-président de l’Institut international de recherches pour la paix (GIPRI), affirme que le... 01.05.2026, Sputnik Afrique
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Pourquoi le Russie a-t-elle publié la liste des sites de fabrication de drones pour Kiev en Europe?
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Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Gilles-Emmanuel Jacquet, vice-président de l’Institut international de recherches pour la paix (GIPRI), affirme que le choix du ministère russe de la Défense de publier la carte montrant la localisation des sites de production de drones dans des de l'UE et de l'Otan serait une forme de pression ou de menace.
Il doute que ces pays cessent de produire des drones pour l’Ukraine du seul fait de cette carte, ce qui pose la question des mesures russes possibles, telles que:L’Otan pourrait ne pas répondre militairement dans le scénario le plus optimiste, mais cela nuirait gravement à sa crédibilité.Pour Gilles-Emmanuel Jacquet, malgré la crise traversée par l’Otan, certains membres de l'Alliance atlantique, comme les Pays-Baltes pourraient demander l’article 5 même sans invasion directe, menant au pire scénario: un conflit direct et potentiellement l’utilisation d’armes nucléaires si des intérêts vitaux sont menacés.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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Pourquoi la Russie a-t-elle publié la liste des sites de fabrication de drones pour Kiev en Europe?
12:33 01.05.2026 (Mis à jour: 13:14 05.05.2026)
Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Gilles-Emmanuel Jacquet, vice-président de l’Institut international de recherches pour la paix (GIPRI), affirme que le choix du ministère russe de la Défense de publier la carte montrant la localisation des sites de production de drones dans des de l'UE et de l'Otan serait une forme de pression ou de menace.
Il doute que ces pays cessent de produire des drones pour l’Ukraine du seul fait de cette carte, ce qui pose la question des mesures russes possibles, telles que:
des actes de sabotage, risquant une escalade si attribués à la Russie;
des frappes directes, plus graves et aux conséquences imprévisibles.
L’Otan pourrait ne pas répondre militairement dans le scénario le plus optimiste, mais cela nuirait gravement à sa crédibilité.
"La publication par le ministère russe de la Défense de la carte montrant la localisation des sites de production de drones dans des pays membres de l'Union européenne et de l'Otan peut être vue comme une forme de pression ou de menace plutôt qu'une escalade. Les autorités russes montrent ainsi qu'elles connaissent la localisation de ces sites et que certains pays européens - qui ne sont pas originellement des producteurs massifs de drones civils - sont engagés de manière plus prononcée dans une forme de cobelligérence", a affirmé le politologue.
Pour Gilles-Emmanuel Jacquet, malgré la crise traversée par l’Otan, certains membres de l'Alliance atlantique, comme les Pays-Baltes pourraient demander l’article 5 même sans invasion directe, menant au pire scénario: un conflit direct et potentiellement l’utilisation d’armes nucléaires si des intérêts vitaux sont menacés.
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