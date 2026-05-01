https://fr.sputniknews.africa/20260501/le-niger-prevoit-de-relancer-le-projet-dune-ligne-ferroviaire-reliant-maradi-au-nigeria-1085438513.html
Le Niger prévoit de relancer le projet d'une ligne ferroviaire reliant Maradi au Nigeria
Le Niger prévoit de relancer le projet d'une ligne ferroviaire reliant Maradi au Nigeria
Sputnik Afrique
Le Niger envisage de relancer le projet d'une ligne ferroviaire reliant la ville de Maradi dans le centre-sud du pays à Kano, principale ville du Nord du... 01.05.2026, Sputnik Afrique
2026-05-01T07:44+0200
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Une rencontre entre les responsable nigériens et leurs homologues nigérians est prévue à Niamey afin de discuter des modalités pratiques de mise en œuvre du projet de chemin de fer Kano–Maradi, a indiqué le ministre nigerien des Transports, Abdourahamane Amadou, cité par l'agence nigérienne de presse.D'après le responsable, le projet ferroviaire s’inscrit dans une vision plus large de connexion entre plusieurs capitales de la sous-région, notamment dans le cadre des initiatives de l’Alliance des Etats du Sahel (AES).À terme, il est prévu d’étendre le réseau ferroviaire de Maradi à Niamey, puis vers l’Est en direction de Zinder et Diffa, avec des possibilités de connexion au corridor camerounais via le port de Douala, a-t-il précisé.Dans le cadre du renforcement du désenclavement du pays, les autorités nigériennes se penchent également sur la mise en place de ports secs, pour fluidifier davantage les flux commerciaux dans le pays.
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Le Niger prévoit de relancer le projet d'une ligne ferroviaire reliant Maradi au Nigeria
Le Niger envisage de relancer le projet d'une ligne ferroviaire reliant la ville de Maradi dans le centre-sud du pays à Kano, principale ville du Nord du Nigeria.
Une rencontre entre les responsable nigériens et leurs homologues nigérians est prévue à Niamey afin de discuter des modalités pratiques de mise en œuvre du projet de chemin de fer Kano–Maradi, a indiqué le ministre nigerien des Transports, Abdourahamane Amadou, cité par l'agence nigérienne de presse.
D'après le responsable, le projet ferroviaire s’inscrit dans une vision plus large de connexion entre plusieurs capitales de la sous-région, notamment dans le cadre des initiatives de l’Alliance des Etats du Sahel (AES).
À terme, il est prévu d’étendre le réseau ferroviaire de Maradi à Niamey, puis vers l’Est en direction de Zinder et Diffa, avec des possibilités de connexion au corridor camerounais via le port de Douala, a-t-il précisé.
Dans le cadre du renforcement du désenclavement du pays, les autorités nigériennes se penchent également sur la mise en place de ports secs, pour fluidifier davantage les flux commerciaux dans le pays.