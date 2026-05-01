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L'armée russe a libéré un autre village dans la région de Kharkov, sur le front ukrainien - Défense
L'armée russe a libéré un autre village dans la région de Kharkov, sur le front ukrainien - Défense
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L'armée russe a libéré Pokalianoïé, dans la région de Kharkov, selon la Défense. Ces derniers mois, les forces russes progressent à un rythme croissant dans la... 01.05.2026, Sputnik Afrique
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L'armée russe a libéré un autre village dans la région de Kharkov, sur le front ukrainien - Défense
L'armée russe a libéré Pokalianoïé, dans la région de Kharkov, selon la Défense. Ces derniers mois, les forces russes progressent à un rythme croissant dans la région du Donbass et au-delà. Elles continuent leur offensive sur toute la ligne de contact, avait déclaré Vladimir Poutine.
Autres points clés du nouveau rapport hebdomadaire du ministère sur l'opération militaire en Ukraine:
Au cours de la semaine écoulée, les forces russes ont mené une frappe majeure et cinq frappes groupées contre des entreprises de l'industrie de défense ukrainienne, ainsi que des infrastructures énergétiques, de transport et portuaires;
La défense antiaérienne russe a abattu 53 bombes guidées et 2.628 drones ukrainiens;
La flotte de la mer Noire a détruit 14 vedettes sans pilote ukrainiens;
L'armée de Kiev a perdu plus de 8.000 hommes.