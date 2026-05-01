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L'armée russe a libéré un autre village dans la région de Kharkov, sur le front ukrainien - Défense

L'armée russe a libéré un autre village dans la région de Kharkov, sur le front ukrainien - Défense

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L'armée russe a libéré Pokalianoïé, dans la région de Kharkov, selon la Défense. Ces derniers mois, les forces russes progressent à un rythme croissant dans la... 01.05.2026, Sputnik Afrique

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Autres points clés du nouveau rapport hebdomadaire du ministère sur l'opération militaire en Ukraine:

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