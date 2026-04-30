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Marek Halter: "Un juif, c'est quelqu'un qui se souvient qu'il était esclave"
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Dans l'émission Identités Africaines, Maxime Mardoukhaev reçoit l'écrivain Marek Halter, auteur de près de quarante ouvrages et militant de longue date pour la... 30.04.2026, Sputnik Afrique
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Interrogé sur ce qui définit fondamentalement l'identité juive, l'écrivain, qui fêtait récemment ses 90 ans, puise dans la tradition biblique de la Pâque pour offrir une réponse à la fois simple et profonde, ancrée dans la notion de liberté.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Identités Africaines.
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Marek Halter: "Un juif, c'est quelqu'un qui se souvient qu'il était esclave"
Dans l'émission Identités Africaines, Maxime Mardoukhaev reçoit l'écrivain Marek Halter, auteur de près de quarante ouvrages et militant de longue date pour la paix et le dialogue interreligieux. À l'occasion de la sortie de son dernier roman Le Juif, il revient sur la définition du judaïsme, la mémoire et l'urgence de la transmission.
Interrogé sur ce qui définit fondamentalement l'identité juive, l'écrivain, qui fêtait récemment ses 90 ans, puise dans la tradition biblique de la Pâque pour offrir une réponse à la fois simple et profonde, ancrée dans la notion de liberté.
"La première chose qui va se faire pendant les dîners, les plus jeunes vont demander aux plus âgés quelle est la différence entre cette soirée et toutes les autres soirées. Question simple, et le plus vieux répondra : nous étions des esclaves en Égypte. C'est ça le judaïsme, c'est simple. Après, on peut développer. Les Juifs doivent se souvenir qu'ils étaient esclaves. Ce n'est pas seulement les Juifs, on était tous des esclaves, mais les gens oublient. C'est la seule fête de la libération qui existe dans le monde", explique l'écrivain.
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