Marek Halter: "Un juif, c'est quelqu'un qui se souvient qu'il était esclave"

"La première chose qui va se faire pendant les dîners, les plus jeunes vont demander aux plus âgés quelle est la différence entre cette soirée et toutes les autres soirées. Question simple, et le plus vieux répondra : nous étions des esclaves en Égypte. C'est ça le judaïsme, c'est simple. Après, on peut développer. Les Juifs doivent se souvenir qu'ils étaient esclaves. Ce n'est pas seulement les Juifs, on était tous des esclaves, mais les gens oublient. C'est la seule fête de la libération qui existe dans le monde", explique l'écrivain.