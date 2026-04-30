https://fr.sputniknews.africa/20260430/lanceur-russe-soyouz-5-1085435137.html
Lanceur russe Soyouz-5
Lanceur russe Soyouz-5
Sputnik Afrique
La Russie a lancé une nouvelle-fusée porteuse pour la première fois en 12 ans. Le premier tir de ce lanceur moyen a été effectué depuis le cosmodrome de... 30.04.2026, Sputnik Afrique
2026-04-30T23:01+0200
2026-04-30T23:01+0200
2026-04-30T23:01+0200
infographies
multimédia
soyouz-5
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/04/1e/1085434555_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7306d72127d2cd0ef4d244957cb8cd97.png
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/04/1e/1085434555_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_9cea238faed0bd0fa3689ec85fc96267.png
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
multimédia, soyouz-5, инфографика
multimédia, soyouz-5, инфографика
Lanceur russe Soyouz-5
La Russie a lancé une nouvelle-fusée porteuse pour la première fois en 12 ans. Le premier tir de ce lanceur moyen a été effectué depuis le cosmodrome de Baïkonour. Retrouvez plus de détails dans cette infographie de Sputnik.