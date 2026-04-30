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Lanceur russe Soyouz-5
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La Russie a lancé une nouvelle-fusée porteuse pour la première fois en 12 ans. Le premier tir de ce lanceur moyen a été effectué depuis le cosmodrome de... 30.04.2026, Sputnik Afrique
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Lanceur russe Soyouz-5

23:01 30.04.2026
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La Russie a lancé une nouvelle-fusée porteuse pour la première fois en 12 ans. Le premier tir de ce lanceur moyen a été effectué depuis le cosmodrome de Baïkonour. Retrouvez plus de détails dans cette infographie de Sputnik.
Lanceur russe Soyouz-5 - Sputnik Afrique
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