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"La restitution ne concerne pas seulement les biens, mais aussi la reconnaissance"

"La restitution ne concerne pas seulement les biens, mais aussi la reconnaissance"

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Dans l'émission Identités Africaines, Maxime Mardoukhaev reçoit Christian Kader Keita, écrivain et spécialiste des questions de spoliation et de restitution... 30.04.2026, Sputnik Afrique

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"La restitution ne concerne pas seulement les biens, mais aussi la reconnaissance" Sputnik Afrique Dans l'émission Identités Africaines, Maxime Mardoukhaev reçoit Christian Kader Keita, écrivain et spécialiste des questions de spoliation et de restitution des biens culturels africains. À travers son roman Nzonsi et ses essais, il analyse les enjeux juridiques, mémoriels et diplomatiques du retour des œuvres.

Face à la complexité du sujet, l’écrivain insiste sur la nécessité d’un travail préalable d’inventaire et de documentation mené conjointement par les conservateurs européens et les experts africains. Selon lui, la restitution ne saurait se réduire à un geste unilatéral.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Identités Africaines.

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