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"La menace d'Israël ne s'arrête plus à des ennemis traditionnels ou prévisibles comme la Turquie"

"La menace d'Israël ne s'arrête plus à des ennemis traditionnels ou prévisibles comme la Turquie"

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Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Bertrand Scholler, analyste géopolitique, décrypte les tensions croissantes entre Israël et la Turquie, dans un... 30.04.2026, Sputnik Afrique

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"La menace d'Israël ne s'arrête plus à des ennemis traditionnels ou prévisibles comme la Turquie" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Bertrand Scholler, analyste géopolitique, décrypte les tensions croissantes entre Israël et la Turquie, dans un contexte régional en pleine recomposition.

Selon lui, "la Turquie n’est pas un substitut à l’Iran, mais une extension de la logique israélienne d’anticipation des puissances émergentes". Par sa montée en puissance militaire et son autonomie stratégique, Ankara devient un acteur capable de limiter la liberté d’action d’Israël.Il met également en lumière les évolutions géopolitiques en Méditerranée orientale, notamment à Chypre, où la présence croissante d’intérêts israéliens et occidentaux modifie les équilibres régionaux et interpelle Ankara.Pour Bertrand Scholler, la rivalité dépasse désormais le simple cadre bilatéral et reflète "deux visions incompatibles de la sécurité régionale".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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