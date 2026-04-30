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Jean-Aimé Dibakana: "L'Afrique est exploitée, pour ne pas dire surexploitée"
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Dans l'émission Identités Africaines, Maxime Mardoukhaev reçoit l'écrivain congolais Jean-Aimé Dibakana, auteur du roman Le psychanalyste de Brazzaville... 30.04.2026, Sputnik Afrique
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Jean-Aimé Dibakana: "L'Afrique est exploitée, pour ne pas dire surexploitée"
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Dans l'émission Identités Africaines, Maxime Mardoukhaev reçoit l'écrivain congolais Jean-Aimé Dibakana, auteur du roman Le psychanalyste de Brazzaville. Lauréat du Grand Prix Afrique, ce livre mêle histoire, espionnage et psychanalyse pour évoquer les premières décennies des indépendances congolaises.
Interrogé sur la portée profonde de son roman et sur la figure du psychanalyste, l'auteur insiste sur la nécessité, pour les individus comme pour les sociétés, d'un travail d'introspection et de libération de la parole, qu'il rapproche des traditions africaines.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Identités Africaines.
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Jean-Aimé Dibakana: "L'Afrique est exploitée, pour ne pas dire surexploitée"
15:26 30.04.2026 (Mis à jour: 15:39 30.04.2026)
Dans l'émission Identités Africaines, Maxime Mardoukhaev reçoit l'écrivain congolais Jean-Aimé Dibakana, auteur du roman Le psychanalyste de Brazzaville. Lauréat du Grand Prix Afrique, ce livre mêle histoire, espionnage et psychanalyse pour évoquer les premières décennies des indépendances congolaises.
Interrogé sur la portée profonde de son roman et sur la figure du psychanalyste, l'auteur insiste sur la nécessité, pour les individus comme pour les sociétés, d'un travail d'introspection et de libération de la parole, qu'il rapproche des traditions africaines.
"Je pense que la psychanalyse est une discipline qui nous permet. […] Cette volonté de vouloir libérer la parole, de vouloir mieux se connaître et tout ça, je pense que c'est essentiel. Et je pense que je ne peux pas avancer si je ne me connais pas d'abord. C'est donc qu'il faut d'abord se connaître soi-même avant de vouloir connaître les autres. Et la psychanalyse sert à ça. […] Du moment où on met en mots les choses, on les perçoit un peu plus", avance l'écrivain.
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