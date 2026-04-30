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Jean-Aimé Dibakana: "L'Afrique est exploitée, pour ne pas dire surexploitée"

Jean-Aimé Dibakana: "L'Afrique est exploitée, pour ne pas dire surexploitée"

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Dans l'émission Identités Africaines, Maxime Mardoukhaev reçoit l'écrivain congolais Jean-Aimé Dibakana, auteur du roman Le psychanalyste de Brazzaville... 30.04.2026, Sputnik Afrique

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Jean-Aimé Dibakana: "L'Afrique est exploitée, pour ne pas dire surexploitée" Sputnik Afrique Dans l'émission Identités Africaines, Maxime Mardoukhaev reçoit l'écrivain congolais Jean-Aimé Dibakana, auteur du roman Le psychanalyste de Brazzaville. Lauréat du Grand Prix Afrique, ce livre mêle histoire, espionnage et psychanalyse pour évoquer les premières décennies des indépendances congolaises.

Interrogé sur la portée profonde de son roman et sur la figure du psychanalyste, l'auteur insiste sur la nécessité, pour les individus comme pour les sociétés, d'un travail d'introspection et de libération de la parole, qu'il rapproche des traditions africaines.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Identités Africaines.

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