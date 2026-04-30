https://fr.sputniknews.africa/20260430/desinformation-et-terrorisme-bamako-denonce-une-strategie-coordonnee-1085427329.html

Désinformation et terrorisme: Bamako dénonce une stratégie coordonnée

Désinformation et terrorisme: Bamako dénonce une stratégie coordonnée

Sputnik Afrique

Après les attaques du 25 avril au Mali, une autre bataille se joue: celle de l’information. Entre récits médiatiques contestés et accusations d’ingérence... 30.04.2026, Sputnik Afrique

2026-04-30T19:14+0200

2026-04-30T19:14+0200

2026-04-30T19:14+0200

avenir souverain

podcasts

afrique

mali

terrorisme

jnim (gsim)

azawad

sécurité

conflit armé

désinformation

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/04/1e/1085427498_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_4fa443e4923d6b503aabd5fd67ea9d9f.png

Désinformation et terrorisme: Bamako dénonce une stratégie coordonnée Sputnik Afrique Après les attaques du 25 avril au Mali, une autre bataille se joue: celle de l’information. Entre récits médiatiques contestés et accusations d’ingérence, Bamako dénonce une guerre invisible visant à fragiliser l’État et influencer l’opinion internationale.

Dans cet épisode d’Avenir Souverain, le docteur Fousseynou Ouattara, vice-président de la commission sécurité et défense du Conseil national de transition du Mali, décrypte une réalité souvent ignorée: derrière les attaques coordonnées menées par les groupes terroristes JNIM* et FLA le 25 avril, se déploie, selon lui, une véritable guerre informationnelle.Le parlementaire revient sur la réaction jugée insuffisante de certaines chancelleries occidentales, notamment française, qui se sont limitées à exprimer une “préoccupation” sans condamnation explicite des groupes armés, y voyant moins une posture diplomatique qu’un positionnement révélateur.Selon lui, cette séquence s’inscrit dans une stratégie plus large où les récits médiatiques orientent la perception du conflit, en mettant en avant certains angles comme l’absence d’adresse du Président tout en minimisant l’engagement des autorités et la mobilisation populaire. Il évoque également une orchestration mêlant désinformation, manipulation d’images et usage de l’intelligence artificielle, dans un contexte qu’il estime marqué par des soutiens extérieurs et des intérêts géopolitiques.*Organisation interdite en Russie► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

afrique

mali

france

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

podcasts, afrique, mali, terrorisme, jnim (gsim), azawad, sécurité, conflit armé, désinformation, propagande terroriste, médias français, ingérence, pays occidentaux, france, manipulation, ukraine, assimi goïta, alliance des états du sahel (aes), souveraineté, аудио