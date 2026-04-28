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"Une nouvelle dynamique imposée par de vrais socialistes"

"Une nouvelle dynamique imposée par de vrais socialistes"

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Des représentants de plus de 100 partis et mouvements issus de plus de 70 pays ont fait le déplacement à Moscou pour le premier forum international socialiste... 28.04.2026, Sputnik Afrique

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"Une nouvelle dynamique imposée par de vrais socialistes" Sputnik Afrique Des représentants de plus de 100 partis et mouvements issus de plus de 70 pays ont fait le déplacement à Moscou pour le premier forum international socialiste Sovintern. Pour Sputnik Afrique, Serge Espoir Matomba, Premier secrétaire du parti PURS au Cameroun, nous a partagé ses impressions.

Retrouvez également dans cette émission: - Abdourahamane Oumarou, conseiller du Président du Niger, président du Parti panafricain UNPP INCIN Africa, Crispin Kabalese Tshimang Babanya, président national de l'Union des Démocrates Socialistes, coordinateur national de l'International Antifasciste RD Congo et Kadidia Camara, chargée de communication du collectif 'Pour la Défense militaire' sur le même sujet. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

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