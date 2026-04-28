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Les globalistes dans l’impasse tentent de modifier "leur" réalité

Les globalistes dans l’impasse tentent de modifier "leur" réalité

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Dans cette émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik font le point sur l’actualité géopolitique: les élections en Bulgarie dérangent l’UE... 28.04.2026, Sputnik Afrique

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Les globalistes dans l’impasse tentent de modifier "leur" réalité Sputnik Afrique Dans cette émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik font le point sur l’actualité géopolitique: les élections en Bulgarie dérangent l’UE, Macron annonce le déploiement d’ogives nucléaires en Europe et la France veut à tout prix un tribunal pour condamner la Russie.

Les réactions négatives en Europe suite à la victoire de l’ancien président Roumen Radev en Bulgarie, qui n’est pourtant pas opposé à l’Europe, montrent bien, selon Karine Bechet, que le paradigme politique aujourd’hui est globaliste/national (dit pro-russe):Karine Bechet rappelle que le déploiement d’ogives nucléaires dans différents pays d’Europe, dans le contexte de la politique agressive antirusse actuelle de l’Europe, modifie ce qu’il reste de l’équilibre stratégique international:Pour Karine Bechet, il n’y a pas de fondement légal à la création d’un tribunal pénal international spécial pour condamner la Russie en Ukraine. Mais la légitimité est également en cause, puisque l’ampleur des crimes commis par l’armée atlantico-ukrainienne ne peut être niée:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

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