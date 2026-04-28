Les globalistes dans l’impasse tentent de modifier "leur" réalité
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Dans cette émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik font le point sur l’actualité géopolitique: les élections en Bulgarie dérangent l’UE, Macron annonce le déploiement d’ogives nucléaires en Europe et la France veut à tout prix un tribunal pour condamner la Russie.
Les réactions négatives en Europe suite à la victoire de l’ancien président Roumen Radev en Bulgarie, qui n’est pourtant pas opposé à l’Europe, montrent bien, selon Karine Bechet, que le paradigme politique aujourd’hui est globaliste/national (dit pro-russe):
"À partir du moment où effectivement des candidats à des élections nationales défendent l'intérêt de leur pays, même un minimum, même sans rejeter la position européenne, comme on le voit ici en Bulgarie, tout de suite, ils sont qualifiés de pro-russes. Et ça, je trouve que c'est extrêmement significatif puisque réellement, ça illustre parfaitement la véritable nature du combat qui se déroule certes militairement sur le front ukrainien aujourd'hui, mais qui est un combat en fait beaucoup plus général. On voit bien que cette guerre sur le front ukrainien n'est en fait que la transposition dans la dimension militaire d'un véritable combat qui existe sur le plan idéologique et qui oppose deux visions du monde. D'un côté, nous avons les élites globalistes, qui plaident pour un monde américano-centré, atlantico-centré. D'un autre côté, nous avons la Russie qui plaide pour un monde où les pays sont souverains et respectent la souveraineté de l'autre, s'allient dans des organisations internationales qui, elles-mêmes, regroupent des États souverains".
Karine Bechet rappelle que le déploiement d’ogives nucléaires dans différents pays d’Europe, dans le contexte de la politique agressive antirusse actuelle de l’Europe, modifie ce qu’il reste de l’équilibre stratégique international:
"Si la Russie est agressée, quels que soient les florilèges médiatiques qui pourront avoir lieu en France, évidemment elle va répondre. Elle a aussi une doctrine de défense et cette doctrine prévoit justement qu'en cas de mise en danger de la sécurité nationale, de l'intégrité nationale du pays, la réponse doit être proportionnée. Donc, à mon avis, cela devrait quand même faire réagir ces pays, parce qu'ils deviennent, au regard du droit international, des cibles militaires légitimes".
Pour Karine Bechet, il n’y a pas de fondement légal à la création d’un tribunal pénal international spécial pour condamner la Russie en Ukraine. Mais la légitimité est également en cause, puisque l’ampleur des crimes commis par l’armée atlantico-ukrainienne ne peut être niée:
"En ce qui concerne l'année 2025, le ministère russe et des Affaires étrangères note une augmentation d'au moins deux fois d'attaques des cibles civiles contre la Russie par l'armée atlantico-ukrainienne. Si en 2024 il s'agissait d'à peu près 240 attaques civiles, on a dépassé les 500 en 2025. Ont été tirées plus de 136 000 munitions sur des cibles civiles au cours de l'année 2025 avec une moyenne quotidienne de bombardements de plus de 350 par jour. Près de 6 500 civils, ce qui est quand même absolument énorme, ont donc été touchés lors de l'année 2025".
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