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"L’Iran n’a pas encore utilisé des moyens qu’il garde pour la fin, pouvant faire très mal aux USA"

"L’Iran n’a pas encore utilisé des moyens qu’il garde pour la fin, pouvant faire très mal aux USA"

Sputnik Afrique

Dans ce numéro de L’Afrique en marche, le colonel Régis Chamagne, retraité de l’armée de l’air française et analyste militaire et géopolitique, explique... 28.04.2026, Sputnik Afrique

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"L’Iran n’a pas encore utilisé des moyens qu’il garde pour la fin, pouvant faire très mal aux USA" Sputnik Afrique Dans ce numéro de L’Afrique en Marche, le colonel Régis Chamagne, ancien officier de l’armée de l’air française et analyste militaire, décrypte la stratégie de l’Iran face à la coalition israélo-américaine.

Selon lui, Téhéran a tiré les leçons des interventions américaines passées et s’est préparé à un affrontement en développant une stratégie de résilience et de riposte. Aujourd’hui, affirme-t-il, l’Iran aurait atteint "un rapport de force militaire qui le place en position dominante dans les négociations".L’expert souligne que cette préparation repose à la fois sur des capacités militaires renforcées (infrastructures souterraines, drones, missiles) et sur des atouts géostratégiques comme le contrôle du détroit d’Ormuz, avec en appui des coopérations avec la Chine et la Russie.Il estime que "les ressources en missiles des États-Unis sont presque épuisées", tandis que celles de l’Iran restent importantes, renforçant sa position.Enfin, il avertit que "l’Iran n’a pas encore utilisé des moyens qu’il garde pour la fin", capables de frapper durement les États-Unis, aussi bien sur le plan militaire que symbolique.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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