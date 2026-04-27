https://fr.sputniknews.africa/20260427/une-universite-burkinabe-rejoint-pour-la-premiere-fois-le-projet-sputnikpro-1085348179.html

Une université burkinabè rejoint pour la première fois le projet SputnikPro

Une université burkinabè rejoint pour la première fois le projet SputnikPro

Sputnik Afrique

L'Agence internationale d'information et de radiodiffusion Sputnik a organisé pour la première fois un webinaire du projet SputnikPro pour les étudiants de... 27.04.2026, Sputnik Afrique

2026-04-27T16:29+0200

2026-04-27T16:29+0200

2026-04-27T16:29+0200

sputnikpro

burkina faso

désinformation

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/04/1b/1085348014_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d9ef510d6747431ef18fe96c8eb629f4.jpg

Le correspondant de Sputnik Afrique, Ahmat Tahir Bakhit, a expliqué à plus de 20 auditeurs les mécanismes de détection de la désinformation, les méthodes de vérification des faits (fact-checking) appliquées au contenu vidéo, ainsi que l'élaboration d'une stratégie médiatique efficace dans un contexte de guerres de l'information. L'expert a cité des exemples concrets d'attaques informationnelles contre les pays du Sahel et a présenté des outils opérationnels de fact-checking que les journalistes peuvent utiliser dans leur travail quotidien. L'Institut supérieur de communication et de multimédia du Burkina Faso (ISCOM) est le principal établissement privé d'enseignement supérieur du Burkina Faso situé à Ouagadougou. Il forme des professionnels dans les domaines du journalisme, de la communication, de la publicité, ainsi que du développement web et d'autres métiers du numérique. SputnikPro est un projet de l'Agence internationale d'information et de radiodiffusion Sputnik destiné aux journalistes, aux étudiants des filières spécialisées, aux collaborateurs des services de presse et aux responsables de médias, visant l'échange d'expérience et le développement de liens professionnels avec des collègues étrangers. Les modules du projet sont animés par des représentants de Sputnik ainsi que par d'autres experts russes reconnus. Les sessions abordent différents aspects du métier de journaliste, notamment la production de contenus multimédias, le travail sur les réseaux sociaux, la génération de trafic vers les sites d'information, et bien d'autres thèmes. Depuis 2018, les rencontres SputnikPro se tiennent en présentiel dans 25 pays et en ligne dans plus de 80 pays. Le nombre total de participants à travers le monde dépasse 15.000 personnes.

burkina faso

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

sputnikpro, burkina faso, désinformation