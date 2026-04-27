https://fr.sputniknews.africa/20260427/lenjeu-de-la-geopolitique-du-xxie-siecle-est-la-maitrise-des-ressources-1085348538.html
L’enjeu de la géopolitique du XXIe siècle est la maîtrise des ressources
L’enjeu de la géopolitique du XXIe siècle est la maîtrise des ressources
Sputnik Afrique
Dans cette émission de Sans Détour, Charles Salvaudon, docteur en sciences politiques, professeur de géopolitique à l'Albert School et membre du Centre... 27.04.2026, Sputnik Afrique
2026-04-27T17:50+0200
2026-04-27T17:50+0200
2026-04-27T17:50+0200
sans détour
podcasts
politique
états-unis
géopolitique
géostratégie
conflit ukrainien
iran
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/04/1b/1085351379_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_7bc5c4ac2f8ffe86779026c7c3e162a2.jpg
L’enjeu de la géopolitique du XXIe siècle est la maîtrise des ressources
Sputnik Afrique
Dans cette émission de Sans Détour, Charles Salvaudon, docteur en sciences politiques, professeur de géopolitique à l'Albert School et membre du Centre européen de droit et d'économie, discute de l’évolution de la géopolitique et de son importance aujourd’hui sur fond de conflits en Ukraine et en Iran.
Charles Salvaudon entend remettre l’homme au centre de la géopolitique, pour revenir à son sens primordial:Les enjeux du XXIᵉ siècle changent le visage de la géopolitique:L’approche de la ligne géopolitique américaine, selon Charles Salvaudon, est trop souvent limitée par une vision instantanée:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
états-unis
iran
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Karine Bechet
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg
Karine Bechet
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/04/1b/1085351379_146:0:1106:720_1920x0_80_0_0_df13d86ee1379bacd892178c9a153006.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Karine Bechet
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg
podcasts, politique, états-unis, géopolitique, géostratégie, conflit ukrainien, iran, аудио
podcasts, politique, états-unis, géopolitique, géostratégie, conflit ukrainien, iran, аудио
L’enjeu de la géopolitique du XXIe siècle est la maîtrise des ressources
Dans cette émission de Sans Détour, Charles Salvaudon, docteur en sciences politiques, professeur de géopolitique à l'Albert School et membre du Centre européen de droit et d'économie, discute de l’évolution de la géopolitique et de son importance aujourd’hui sur fond de conflits en Ukraine et en Iran.
Charles Salvaudon entend remettre l’homme au centre de la géopolitique, pour revenir à son sens primordial:
"En grec, cela veut dire comprendre le monde et comprendre son environnement. Et comprendre son environnement n'est pas réservé à une élite, n'est pas réservé aux rivalités, aux conflits, aux États, aux chancelleries, aux diplomates. Comprendre son environnement, c'est également "réservé" à tous. C'est ce que j'essaye d'expliquer autour de moi, de remettre l'individu finalement au centre de tout. Parce que la géopolitique nous impacte au quotidien".
Les enjeux du XXIᵉ siècle changent le visage de la géopolitique:
"Dans la nouvelle grille du 21ᵉ siècle, on a des enjeux qui dépassent totalement la notion d'État, la notion, on va dire, d'élite étatique avec une rivalité classique à la mode du Moyen Âge, etc. On est dans une course effrénée à l'énergie. Pourquoi on est dans une course effrénée à l'énergie? Parce que l’on a de plus en plus de besoins de data d'intelligence artificielle et qu'on sait pertinemment que pour faire marcher toutes ces machines, il va falloir beaucoup d'énergie et que l'énergie que l’on a aujourd'hui ne suffit pas. Et que cette énergie va être produite par des matières rares. Et en fait, c'est la course aux matières rares un peu partout sur la planète".
L’approche de la ligne géopolitique américaine, selon Charles Salvaudon, est trop souvent limitée par une vision instantanée:
"Si on revient sur votre question, c'est-à-dire l'impérialisme américain et Trump en particulier, je pense qu'on raisonne toujours trop dans l'instantané et dans le court-termisme. Et on devrait regarder ça dans le temps long, finalement. On oublie que les États-Unis d'Amérique sont une puissance qui décline; je n'irai pas jusqu'à dire en extinction, mais qui est réellement dans une phase, comme tout empire, qui vit une phase de déclin".
► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour
.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts
– Deezer
– Spotify
– Afripods
– Castbox
– Pocket Casts
– Podcast Addict