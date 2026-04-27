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L’enjeu de la géopolitique du XXIe siècle est la maîtrise des ressources

L’enjeu de la géopolitique du XXIe siècle est la maîtrise des ressources

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Dans cette émission de Sans Détour, Charles Salvaudon, docteur en sciences politiques, professeur de géopolitique à l'Albert School et membre du Centre... 27.04.2026, Sputnik Afrique

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L’enjeu de la géopolitique du XXIe siècle est la maîtrise des ressources Sputnik Afrique Dans cette émission de Sans Détour, Charles Salvaudon, docteur en sciences politiques, professeur de géopolitique à l'Albert School et membre du Centre européen de droit et d'économie, discute de l’évolution de la géopolitique et de son importance aujourd’hui sur fond de conflits en Ukraine et en Iran.

Charles Salvaudon entend remettre l’homme au centre de la géopolitique, pour revenir à son sens primordial:Les enjeux du XXIᵉ siècle changent le visage de la géopolitique:L’approche de la ligne géopolitique américaine, selon Charles Salvaudon, est trop souvent limitée par une vision instantanée:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

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