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"Le multilatéralisme et la multipolarité garantissent la paix et la prospérité dans le monde"
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Le Président des Seychelles s'est rendu en Russie en visite officielle, accompagné de ses ministres. En exclusivité, Barry Faure, ministre des Affaires... 27.04.2026, Sputnik Afrique
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"Le multilatéralisme et la multipolarité garantissent la paix et la prospérité dans le monde"
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Le Président des Seychelles s'est rendu en Russie en visite officielle, accompagné de ses ministres. En exclusivité, Barry Faure, ministre des Affaires étrangères et de la diaspora des Seychelles, s'est exprimé à notre micro.
Retrouvez également dans cette émission:- Fousseynou Ouattara, vice-président de la commission de défense et de sécurité sur la situation au Mali.- Pr. Halidou Tinto, directeur de recherche en parasitologie, chef de l'unité de recherche clinique de Nanoro au Burkina Faso, sur les dernières évolutions dans la lutte contre le paludisme à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre ce fléau.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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"Le multilatéralisme et la multipolarité garantissent la paix et la prospérité dans le monde"
Le Président des Seychelles s'est rendu en Russie en visite officielle, accompagné de ses ministres. En exclusivité, Barry Faure, ministre des Affaires étrangères et de la diaspora des Seychelles, s'est exprimé à notre micro.
"Nous accordons également une grande importance au multilatéralisme et à la multipolarité, car c'est ce qui garantira les conditions de la paix et de la prospérité dans le monde.", a déclaré au micro de Zone de Contact le chef de la diplomatie des Seychelles.
"Notre politique étrangère, " ami de tous et ennemi de personne ", repose effectivement sur ce principe, respectant l’indépendance et la souveraineté de notre pays et garantissant la prospérité et l’amitié pour tous", a-t-il ajouté.
Retrouvez également dans cette émission:
- Fousseynou Ouattara, vice-président de la commission de défense et de sécurité sur la situation au Mali.
- Pr. Halidou Tinto, directeur de recherche en parasitologie, chef de l'unité de recherche clinique de Nanoro au Burkina Faso, sur les dernières évolutions dans la lutte contre le paludisme à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre ce fléau.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact ►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !