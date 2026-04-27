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"Chaque Malien est un guerrier, chaque Malien est un FAMa"

"Chaque Malien est un guerrier, chaque Malien est un FAMa"

Sputnik Afrique

Ce week-end, le Mali a été le théâtre d'attaques simultanées d'une ampleur inquiétante, visant plusieurs localités et points stratégiques, notamment Kati, Gao... 27.04.2026, Sputnik Afrique

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"Chaque Malien est un guerrier, chaque Malien est un FAMA" Sputnik Afrique Ce week-end, le Mali a été le théâtre d'attaques simultanées d'une ampleur inquiétante, visant plusieurs localités et points stratégiques, notamment Kati, Gao, Sévaré et Kidal. Nous recevons l'homme fort du Mali, l'Honorable Fousseynou Ouattara, pour discuter de la nature de ces attaques simultanées et de la stabilisation de la situation.

Des positions militaires, des infrastructures sensibles ainsi que des centres urbains ont été ciblés presque au même moment. Les actions coordonnées attribuées à ces groupes terroristes marquent une évolution notable dans les modes opératoires, avec l'utilisation présumée de moyens sophistiqués comme des drones armés et une synchronisation des attaques sur plusieurs fronts.Face à cette situation, des forces armées maliennes ont rapidement réagi, engageant des opérations de riposte et de ratissage, tandis que les autorités appellent à la vigilance.Mais au-delà des faits, plusieurs questions se posent: sommes-nous face à un changement de stratégie des groupes armés? Quelles sont les failles exploitées? À qui profitent ces attaques terroristes? Pour en parler, Tandem reçoit l'Honorable Fousseynou Ouattara, vice-président de la Commission Défense nationale, sécurité et protection civile du Mali.Selon notre invité, "une telle attaque, du point de vue logistique, du point de vue tactique et stratégique, dépasse un peu les capacités des JNIM et des FLA (ndlr, organisations terroristes opérant en Afrique)". M. Ouattara évoque un "sentiment de vengeance" se référant aux Européens chassés du Sahel.Pour lui, "chaque Malien est un guerrier, chaque Malien est un FAMa".► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.Apple Podcasts Deezer Spotify Pocket Casts Podcast Addict Afripods Overcast Castbox

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