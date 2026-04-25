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L'Afrique peut financer ses infrastructures grâce à 4.400 milliards USD de capitaux domestiques

L'Afrique peut financer ses infrastructures grâce à 4.400 milliards USD de capitaux domestiques

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La base de capitaux domestiques de l'Afrique a atteint 4.400 milliards de dollars, ce qui souligne la capacité du continent à financer des projets... 25.04.2026, Sputnik Afrique

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Le rapport "2026 State of Africa Infrastructure Report", présenté jeudi lors du sommet "Africa We Build" à Nairobi, la capitale du Kenya, indique que "les pays africains pourraient mieux tirer parti des ressources domestiques, notamment des fonds de pension, pour financer des projets tels que des routes, des ports et des réseaux de fibre optique". Le rapport indique que les fonds de capitaux domestiques non bancaires, comprenant les actifs d'assurance et de pension, ont dépassé les 2.000 milliards de dollars sur l'ensemble du continent, plaçant l'Afrique dans une position forte pour investir dans les infrastructures modernes, l'industrialisation et la transition verte et numérique. "L'Afrique dispose bel et bien de capitaux et le défi pour l'avenir consiste à les déployer dans les secteurs productifs de l'économie, afin de catalyser la transformation dont le continent a besoin", a déclaré Samaila Zubairu, président-directeur général de l'AFC, une institution financière multilatérale panafricaine notée "investment grade". M. Zubairu a ajouté que l'épargne locale pouvait être canalisée vers les infrastructures de transport transfrontalières, les zones de transformation agricole, les centres de données et les pôles logistiques afin de renforcer la compétitivité des exportations et de stimuler la création d'emplois.

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