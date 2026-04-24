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Rossotroudnitchestvo et ANO Eurasia ouvriront une Maison russe au Togo

Rossotroudnitchestvo et ANO Eurasia ouvriront une Maison russe au Togo

Sputnik Afrique

Une Maison russe ouvrira ses portes au Togo. 24.04.2026, Sputnik Afrique

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Ce projet fera partie d'un vaste programme visant à créer un réseau de Maisons russes partenaires à travers le monde. L'objectif principal de ce centre au Togo est de répondre à la demande croissante d'apprentissage de la langue russe, d'obtention d'une éducation en Russie et d'établissement de liens culturels directs entre les peuples.Comme l'a souligné Piotr Fradkov, président de la Banque PSB et membre du Conseil d'administration d'ANO Eurasie, l'ouverture de la Maison russe constituera une étape importante dans le renforcement des liens à long terme.Aliona Archinova, députée à la Douma d'État et présidente du Conseil d'ANO Eurasie, a quant à elle souligné que l'objectif du projet est d'offrir aux Togolais et aux habitants d'autres pays du continent un outil concret d'interaction: de l'accès à la littérature et à la culture russes à des stages éducatifs et des échanges de jeunes.Le forum "L'Eurasie, un territoire de valeurs traditionnelles", organisé à l'occasion du deuxième anniversaire de la création d'ANO Eurasie, s'est tenu au Centre national Russie. Plus de 800 personnes ont participé à l'événement, dont des ministres, des représentants du monde des affaires, de l'éducation, de la culture, des médias et des organisations publiques de pays eurasiens et africains.* Rossotroudnitchestvo est l’agence fédérale russe pour la coopération avec la diaspora à l’étranger.

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