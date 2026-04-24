Rossotroudnitchestvo et ANO Eurasia ouvriront une Maison russe au Togo
12:29 24.04.2026 (Mis à jour: 14:51 24.04.2026)
© Photo RossotroudnitchestvoForum "L'Eurasie, un territoire de valeurs traditionnelles"
© Photo Rossotroudnitchestvo
S'abonner
Une Maison russe ouvrira ses portes au Togo.
Ce projet fera partie d'un vaste programme visant à créer un réseau de Maisons russes partenaires à travers le monde. L'objectif principal de ce centre au Togo est de répondre à la demande croissante d'apprentissage de la langue russe, d'obtention d'une éducation en Russie et d'établissement de liens culturels directs entre les peuples.
© Sputnik
"Le bon voisinage c'est, par exemple, contribuer à établir, dans mon pays, la Maison russe, qui pourrait être un levier pour dynamiser la coopération avec la Russie en matière d'éducation artistique, en matière de partage d'expérience et de savoir-faire sur le plan de la musique, sur le plan de la littérature, sur le plan du cinéma; sur le plan de savoir-faire russe, par exemple, en matière de conservation de la mémoire et de transmission de la mémoire, notamment la coopération muséale", a souligné le ministre togolais de la Culture, le professeur Isaac Tchiakpé, lors du forum "L'Eurasie, un territoire de valeurs traditionnelles".
Comme l'a souligné Piotr Fradkov, président de la Banque PSB et membre du Conseil d'administration d'ANO Eurasie, l'ouverture de la Maison russe constituera une étape importante dans le renforcement des liens à long terme.
"Il s'agit d'un projet majeur qui comprend des cours de russe, le renforcement des liens avec la Russie et la promotion de la culture russe. Il contribue à diffuser nos valeurs à travers le monde. Ce projet mérite une attention particulière, car nous espérons qu'il deviendra un projet pilote pour le réseau mondial des Maisons russes", a déclaré M. Fradkov.
Aliona Archinova, députée à la Douma d'État et présidente du Conseil d'ANO Eurasie, a quant à elle souligné que l'objectif du projet est d'offrir aux Togolais et aux habitants d'autres pays du continent un outil concret d'interaction: de l'accès à la littérature et à la culture russes à des stages éducatifs et des échanges de jeunes.
Le forum "L'Eurasie, un territoire de valeurs traditionnelles", organisé à l'occasion du deuxième anniversaire de la création d'ANO Eurasie, s'est tenu au Centre national Russie. Plus de 800 personnes ont participé à l'événement, dont des ministres, des représentants du monde des affaires, de l'éducation, de la culture, des médias et des organisations publiques de pays eurasiens et africains.
* Rossotroudnitchestvo est l’agence fédérale russe pour la coopération avec la diaspora à l’étranger.