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La fierté d’un continent: des lycéens africains à la 60e Olympiade Mendeleev de chimie à Moscou

La fierté d’un continent: des lycéens africains à la 60e Olympiade Mendeleev de chimie à Moscou

Sputnik Afrique

Ils viennent du Tchad et de Tunisie. Ils ont entre 16 et 18 ans. Ils participent à la 60e Olympiade Mendeleev de chimie à Moscou. Sur les ondes de Sputnik... 24.04.2026, Sputnik Afrique

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La fierté d’un continent: des lycéens africains à la 60e Olympiade Mendeleev de chimie à Moscou Sputnik Afrique Ils viennent du Tchad et de Tunisie. Ils ont entre 16 et 18 ans. Ils participent à la 60e Olympiade Mendeleev de chimie à Moscou. Sur les ondes de Sputnik Afrique, Alexis, Lina, Nafissa et Youssef racontent leur fierté, leur découverte de la Russie et leur vision d’une chimie au service de l’Afrique.

Dans cet épisode d’Avenir Souverain sur Sputnik Afrique, nous avons tendu notre micro à quatre jeunes Africains qui ne ressemblent à personne d’autre. Ils sont lycéens. Ils viennent du Tchad et de Tunisie. Et ils ont fait le voyage jusqu’à Moscou pour participer à la 60e Olympiade internationale Mendeleev de chimie, une compétition prestigieuse qui réunit plus de deux cents élèves issus de trente-cinq pays.Alexis Djoutao, élève tchadien, a été frappé par l’organisation millimétrée et par l’amour des jeunes Russes pour leur patrie, ces étudiants bénévoles qui accompagnent les candidats sans rien demander en retour. Lina Chaabane, venue de Tunisie, avoue sans détour que Moscou l’a ensorcelée, une ville bien plus grande et plus belle que tout ce qu’elle imaginait. Nafissa Ahmat Badaouy, également Tchadienne, s’attendait à un peuple froid mais a trouvé des visages souriants et une chaleur humaine inattendue. Youssef Mhadhbi, enfin, confie qu’il a entendu dire que les Russes n’aimaient pas les étrangers, mais l’expérience sur place lui a prouvé le contraire. Tous repartent avec une certitude : la Russie les accueille, et l’Afrique a sa place dans cette grande compétition scientifique.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

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