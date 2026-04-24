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Kiev planifiait une attaque terroriste visant de hauts responsables russes – service de sécurité

Kiev planifiait une attaque terroriste visant de hauts responsables russes – service de sécurité

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Une attaque terroriste visant de hauts responsables russes, qui se préparait sur ordre de Kiev, a été déjouée – service de sécurité. 24.04.2026, Sputnik Afrique

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Il s’agit de la direction de Roskomnadzor, service fédéral de supervision des communications, qui a été prise pour cible, selon le Service fédéral russe de sécurité (FSB).Ce que l'on sait à cette heure:

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