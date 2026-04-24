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Kiev planifiait une attaque terroriste visant de hauts responsables russes – service de sécurité
Kiev planifiait une attaque terroriste visant de hauts responsables russes – service de sécurité
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Une attaque terroriste visant de hauts responsables russes, qui se préparait sur ordre de Kiev, a été déjouée – service de sécurité. 24.04.2026, Sputnik Afrique
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Il s’agit de la direction de Roskomnadzor, service fédéral de supervision des communications, qui a été prise pour cible, selon le Service fédéral russe de sécurité (FSB).Ce que l'on sait à cette heure:
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Kiev planifiait une attaque terroriste visant de hauts responsables russes – service de sécurité

07:53 24.04.2026 (Mis à jour: 08:00 24.04.2026)
© telegram sputnik_afrique / Accéder à la base multimédiaLe FSB a déjoué un attentat terroriste contre un haut gradé de l'armée en Crimée
Le FSB a déjoué un attentat terroriste contre un haut gradé de l'armée en Crimée - Sputnik Afrique, 1920, 24.04.2026
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Une attaque terroriste visant de hauts responsables russes, qui se préparait sur ordre de Kiev, a été déjouée – service de sécurité.
Il s’agit de la direction de Roskomnadzor, service fédéral de supervision des communications, qui a été prise pour cible, selon le Service fédéral russe de sécurité (FSB).
Ce que l'on sait à cette heure:
Sept sympathisants d'extrême droite et néofascistes, impliqués dans la planification d'un attentat terroriste, ont été arrêtés.
Ils prévoyaient de faire exploser un engin explosif dans une voiture.
Ils ont été recrutés par les services de renseignement ukrainiens via Telegram.
Un engin explosif d'un kilogramme, une grenade, des pistolets et des symboles militants ukrainiens ont été saisis chez les suspects.
Les services de renseignement ukrainiens tentent de perturber les efforts visant à garantir la sécurité de l'information en Russie, notamment le blockage de Telegram.
L'ennemi utilise massivement Telegram pour commettre des actes de sabotage, de terrorisme, d'extrémisme, de cyberfraude et d'autres crimes graves.
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