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"Ibrahim Traoré ose dire et faire ce que d'autres n'ont pas pu dire ou faire"

"Ibrahim Traoré ose dire et faire ce que d'autres n'ont pas pu dire ou faire"

Sputnik Afrique

Bienvenue dans l'émission Pouls, qui donne aux jeunes la parole! 24.04.2026, Sputnik Afrique

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"Ibrahim Traoré ose dire et faire ce que d'autres n'ont pas pu dire ou faire" Sputnik Afrique Bienvenue dans l'émission Pouls, qui donne aux jeunes la parole!

🎧 Au programme de cette première édition :• Un portrait sans filtre d'Ibrahim Traoré, jeune Président du Burkina Faso, figure emblématique d'une génération en quête de rupture;• Une analyse experte avec Koché Adam, spécialiste des dynamiques régionales et des relations internationales;• Et en clôture, la rubrique "Invité surprise" : un sondage éclair avec le chanteur congolais Rousson El Papasito, qui partage ses espoirs, ses influences et ses convictions.

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