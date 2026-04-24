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L'émission au rythme des jeunes qui rêvent, agissent et aspirent au renouveau. Ici, on parle de leurs espoirs, de leurs combats, de leurs projets.
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"Ibrahim Traoré ose dire et faire ce que d'autres n'ont pas pu dire ou faire"
"Ibrahim Traoré ose dire et faire ce que d'autres n'ont pas pu dire ou faire"
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Bienvenue dans l'émission Pouls, qui donne aux jeunes la parole! 24.04.2026, Sputnik Afrique
2026-04-24T12:04+0200
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Bienvenue dans l'émission Pouls, qui donne aux jeunes la parole!
🎧 Au programme de cette première édition :• Un portrait sans filtre d'Ibrahim Traoré, jeune Président du Burkina Faso, figure emblématique d'une génération en quête de rupture;• Une analyse experte avec Koché Adam, spécialiste des dynamiques régionales et des relations internationales;• Et en clôture, la rubrique "Invité surprise" : un sondage éclair avec le chanteur congolais Rousson El Papasito, qui partage ses espoirs, ses influences et ses convictions.
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"Ibrahim Traoré ose dire et faire ce que d'autres n'ont pas pu dire ou faire"

12:04 24.04.2026 (Mis à jour: 12:05 24.04.2026)
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