https://fr.sputniknews.africa/20260424/ibrahim-traore-ose-dire-et-faire-ce-que-dautres-nont-pas-pu-dire-ou-faire-1085282588.html
"Ibrahim Traoré ose dire et faire ce que d'autres n'ont pas pu dire ou faire"
"Ibrahim Traoré ose dire et faire ce que d'autres n'ont pas pu dire ou faire"
Sputnik Afrique
Bienvenue dans l'émission Pouls, qui donne aux jeunes la parole! 24.04.2026, Sputnik Afrique
2026-04-24T12:04+0200
2026-04-24T12:04+0200
2026-04-24T12:05+0200
ibrahim traoré
jeunesse
jeunes
afrique
burkina faso
pouls
podcasts
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/04/18/1085281697_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_0fbec9a33f509ff9d9b109d9f74c1894.jpg
"Ibrahim Traoré ose dire et faire ce que d'autres n'ont pas pu dire ou faire"
Sputnik Afrique
Bienvenue dans l'émission Pouls, qui donne aux jeunes la parole!
🎧 Au programme de cette première édition :• Un portrait sans filtre d'Ibrahim Traoré, jeune Président du Burkina Faso, figure emblématique d'une génération en quête de rupture;• Une analyse experte avec Koché Adam, spécialiste des dynamiques régionales et des relations internationales;• Et en clôture, la rubrique "Invité surprise" : un sondage éclair avec le chanteur congolais Rousson El Papasito, qui partage ses espoirs, ses influences et ses convictions.
afrique
burkina faso
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Maria Balareva
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg
Maria Balareva
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/04/18/1085281697_0:0:1280:961_1920x0_80_0_0_0837b8af6005488389d6a28a18b4db57.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Maria Balareva
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg
ibrahim traoré, jeunesse, jeunes, afrique, burkina faso, аудио, podcasts
ibrahim traoré, jeunesse, jeunes, afrique, burkina faso, аудио, podcasts
"Ibrahim Traoré ose dire et faire ce que d'autres n'ont pas pu dire ou faire"
12:04 24.04.2026 (Mis à jour: 12:05 24.04.2026)
Bienvenue dans l'émission Pouls, qui donne aux jeunes la parole!
🎧 Au programme de cette première édition :
• Un portrait sans filtre d'Ibrahim Traoré, jeune Président du Burkina Faso, figure emblématique d'une génération en quête de rupture;
• Une analyse experte avec Koché Adam, spécialiste des dynamiques régionales et des relations internationales;
• Et en clôture, la rubrique "Invité surprise" : un sondage éclair avec le chanteur congolais Rousson El Papasito, qui partage ses espoirs, ses influences et ses convictions.