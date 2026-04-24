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Burundi: 470 réfugiés congolais rapatriés en RDC
Burundi: 470 réfugiés congolais rapatriés en RDC
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Quelque 470 réfugiés congolais ont quitté jeudi le Burundi dans un premier convoi pour rentrer en République démocratique du Congo (RDC), qu'ils avaient fuie... 24.04.2026, Sputnik Afrique
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Jeudi, quelque 470 réfugiés ont quitté le camp de Busuma, dans le sud-est du Burundi, dans un premier convoi d'une quinzaine de bus affrétés par le HCR en direction de la RDCongo, a déclaré à la presse la représentante du HCR au Burundi, Brigitte Mukanga-Eno. De nouveaux convois devraient suivre les mardis et jeudis des semaines à venir, avec environ 1.000 réfugiés à leur bord à chaque fois, a-t-elle ajouté. Selon le HCR, plus de 100.000 Congolais ont traversé la frontière pour demander l'asile au Burundi après la prise d'Uvira. "Au début du mois de mars, nous avons constaté qu'il y avait des réfugiés qui commençaient à repartir spontanément vers le Congo après la réouverture de la frontière entre les deux pays" fin février, a expliqué Mme Mukanga-Eno. Le Burundi, la RDCongo et l'agence onusienne ont donc décidé ensemble de "faciliter le retour de ces réfugiés qui veulent rentrer chez eux", a-t-elle poursuivi.
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Quelque 470 réfugiés congolais ont quitté jeudi le Burundi dans un premier convoi pour rentrer en République démocratique du Congo (RDC), qu'ils avaient fuie ces derniers mois à cause du conflit, a annoncé le Haut-Commissariat des Nations unies aux réfugiés (HCR).
Jeudi, quelque 470 réfugiés ont quitté le camp de Busuma, dans le sud-est du Burundi, dans un premier convoi d'une quinzaine de bus affrétés par le HCR en direction de la RDCongo, a déclaré à la presse la représentante du HCR au Burundi, Brigitte Mukanga-Eno.
De nouveaux convois devraient suivre les mardis et jeudis des semaines à venir, avec environ 1.000 réfugiés à leur bord à chaque fois, a-t-elle ajouté. Selon le HCR, plus de 100.000 Congolais ont traversé la frontière pour demander l'asile au Burundi après la prise d'Uvira.
"Au début du mois de mars, nous avons constaté qu'il y avait des réfugiés qui commençaient à repartir spontanément vers le Congo après la réouverture de la frontière entre les deux pays" fin février, a expliqué Mme Mukanga-Eno. Le Burundi, la RDCongo et l'agence onusienne ont donc décidé ensemble de "faciliter le retour de ces réfugiés qui veulent rentrer chez eux", a-t-elle poursuivi.