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"La dérégulation de l’Otan par Trump est une situation préoccupante mais temporaire"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Me Alain Duflot, spécialiste en droit européen et international et analyste géopolitique, explique pourquoi les... 22.04.2026, Sputnik Afrique
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"La dérégulation de l’Otan par Trump est une situation préoccupante mais temporaire"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Me Alain Duflot, spécialiste en droit européen et international et analyste géopolitique, explique pourquoi les Européens ne risquent pas de détruire l’Otan durablement, malgré l’attitude américaine dans la guerre contre l’Iran.
Selon Alain Duflot, la dérégulation de l’Otan par Trump est préoccupante mais temporaire. Les Européens ne feront rien qui mène à une rupture durable. On peut s’attendre à:D'après l'expert, aucun pays européen n’a intérêt à abandonner ce système de défense collectif, car aucun n’est en mesure de faire face seul aux exigences créées par la multiplication des conflits.Il ajoute que la sophistication de l’armement militaire et l’étendue géographique des conflits rendent illusoire une défense unique et interne à chaque pays. Ainsi, même les Européens les plus sceptiques sont condamnés à se tourner vers l’Otan — une Otan rénovée, plus européenne et moins agressive envers ses voisins —, sans que cela empêche aux États membres de conclure des accords de défense ou des contrats d’armement avec d’autres pays, en veillant à ne pas perdre leur indépendance.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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"La dérégulation de l’Otan par Trump est une situation préoccupante mais temporaire"
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Me Alain Duflot, spécialiste en droit européen et international et analyste géopolitique, explique pourquoi les Européens ne risquent pas de détruire l’Otan durablement, malgré l’attitude américaine dans la guerre contre l’Iran.
Selon Alain Duflot, la dérégulation de l’Otan par Trump est préoccupante mais temporaire. Les Européens ne feront rien qui mène à une rupture durable. On peut s’attendre à:
des réorganisations internes à l’Otan pour compenser un retrait américain;
des budgets plus importants pour l’armement.
D'après l'expert, aucun pays européen n’a intérêt à abandonner ce système
de défense collectif, car aucun n’est en mesure de faire face seul aux exigences créées par la multiplication des conflits.
"Aujourd‘hui nous assistons à un double phénomène, inédit, à savoir d’une part une multiplication en intensité des conflits locaux qui pouvaient exister déjà auparavant mais à un état latent et d’autre part à la volonté américaine d’en découdre avec les institutions que les États-Unis ont largement créées et animées jusqu’à présent, et la survie de l’Otan comme de l’Onu passe bien évidemment par la volonté et le courage des autres membres à vouloir préserver ces institutions. Cette situation est temporaire et étroitement liée au sort de Trump dont le mandat est déjà arrivé à la moitié", a affirmé Me Alain Duflot.
Il ajoute que la sophistication de l’armement militaire et l’étendue géographique des conflits rendent illusoire une défense unique et interne à chaque pays. Ainsi, même les Européens les plus sceptiques sont condamnés à se tourner vers l’Otan — une Otan rénovée, plus européenne et moins agressive envers ses voisins —, sans que cela empêche aux États membres de conclure des accords de défense ou des contrats d’armement avec d’autres pays, en veillant à ne pas perdre leur indépendance.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!