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"Les demandes de réparation s'inscrivent dans un débat international sérieux porté par les États"

"Les demandes de réparation s'inscrivent dans un débat international sérieux porté par les États"

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La formation Reform UK, parti du politicien britannique Nigel Farage, veut interdire les visas aux citoyens de pays comme La Barbade, la Jamaïque ou le... 21.04.2026, Sputnik Afrique

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Refus de visas pour réparations esclavagistes: "historiquement problématique" Sputnik Afrique La formation Reform UK, parti du politicien britannique Nigel Farage, veut interdire les visas aux citoyens de pays comme La Barbade, la Jamaïque ou le Nigeria, qui exigent des réparations pour la traite transatlantique. Halirou Maman, historien togolais, analyse cette mesure controversée.

Selon l'historien, le Royaume-Uni a joué un rôle majeur dans l'abolition de l'esclavage avec la Slavery Abolition Act de 1833, mais cela reste insuffisant: elle intervient après des siècles d'exploitation, des compensations ont été versées aux propriétaires d'esclaves plutôt qu'aux victimes, et les structures économiques issues de l'esclavage ont perduré, notamment dans les disparités Nord-Sud.Retrouvez également dans cette émission:-Yamb Ntimba, économiste et écrivain camerounais, sur les blindés produits localement par Sotrabus.-Gabriel Rufyiri, acteur de la société civile burundaise, sur les tensions géopolitiques persistantes au Moyen-Orient.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

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