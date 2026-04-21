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"Les demandes de réparation s'inscrivent dans un débat international sérieux porté par les États"
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La formation Reform UK, parti du politicien britannique Nigel Farage, veut interdire les visas aux citoyens de pays comme La Barbade, la Jamaïque ou le... 21.04.2026, Sputnik Afrique
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Refus de visas pour réparations esclavagistes: "historiquement problématique"
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La formation Reform UK, parti du politicien britannique Nigel Farage, veut interdire les visas aux citoyens de pays comme La Barbade, la Jamaïque ou le Nigeria, qui exigent des réparations pour la traite transatlantique. Halirou Maman, historien togolais, analyse cette mesure controversée.
Selon l'historien, le Royaume-Uni a joué un rôle majeur dans l'abolition de l'esclavage avec la Slavery Abolition Act de 1833, mais cela reste insuffisant: elle intervient après des siècles d'exploitation, des compensations ont été versées aux propriétaires d'esclaves plutôt qu'aux victimes, et les structures économiques issues de l'esclavage ont perduré, notamment dans les disparités Nord-Sud.Retrouvez également dans cette émission:-Yamb Ntimba, économiste et écrivain camerounais, sur les blindés produits localement par Sotrabus.-Gabriel Rufyiri, acteur de la société civile burundaise, sur les tensions géopolitiques persistantes au Moyen-Orient.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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"Les demandes de réparation s'inscrivent dans un débat international sérieux porté par les États"
11:27 21.04.2026 (Mis à jour: 11:49 21.04.2026)
La formation Reform UK, parti du politicien britannique Nigel Farage, veut interdire les visas aux citoyens de pays comme La Barbade, la Jamaïque ou le Nigeria, qui exigent des réparations pour la traite transatlantique. Halirou Maman, historien togolais, analyse cette mesure controversée.
“La position du parti Reform UK sur la question est à la fois politiquement radicale et historiquement problématique. D'un point de vue analytique, elle repose sur une logique qui assimile les revendications historiques légitimes du peuple africain à une forme de répression politique inacceptable. Or, les demandes de réparation s'inscrivent dans un débat international sérieux porté par les États, les intellectuels et les organisations notamment autour de la mémoire de la traite négrière transatlantique.”
Selon l'historien, le Royaume-Uni a joué un rôle majeur dans l'abolition de l'esclavage avec la Slavery Abolition Act de 1833, mais cela reste insuffisant: elle intervient après des siècles d'exploitation
, des compensations ont été versées aux propriétaires d'esclaves plutôt qu'aux victimes, et les structures économiques issues de l'esclavage ont perduré, notamment dans les disparités Nord-Sud.
“Sur le plan des implications sur les relations Afrique-Royaume Uni. Si une telle politique venait à être mise en œuvre, les conséquences pourraient être significatives. Sur le plan diplomatique, on pourrait s'attendre à un risque de tension accrue entre plusieurs États africains. On peut s'attendre également à une fragilisation du dialogue au sein des instances internationales. Sur le plan politique, on pourrait avoir un renforcement des discours panafricanistes sur la mémoire et la justice historique et également la perception d’un mépris pour les délits historiques. Sur le plan économique, il peut avoir un impact certain sur les partenariats commerciaux et éducatifs, et peut également avoir une réorientation de certains États africains vers d'autres partenaires, notamment la Chine, la Turquie, la Russie”, a énuméré Halirou Maman.
Retrouvez également dans cette émission:
-Yamb Ntimba, économiste et écrivain camerounais, sur les blindés produits localement par Sotrabus.
-Gabriel Rufyiri, acteur de la société civile burundaise, sur les tensions géopolitiques persistantes au Moyen-Orient.
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact ►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !