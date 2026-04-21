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"La RDC n'est pas la poubelle des États-Unis"
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La RDC a récemment signé un accord avec les États-Unis pour accueillir des migrants expulsés des États-Unis. Selon la militante congolaise Zenobita Maganga... 21.04.2026, Sputnik Afrique
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"La RDC n'est pas la poubelle des États-Unis"
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La RDC a récemment signé un accord avec les États-Unis pour accueillir des migrants expulsés des États-Unis. Selon la militante congolaise Zenobita Maganga, cela révèle "du néocolonialisme : hier ils sont venus chercher notre peuple, nos troupes, et aujourd'hui ils renvoient des personnes indésirable".
Dans cette émission de Regards Honnêtes, Paul Ella analyse l'une des nombreuses manifestations des politiques impérialistes menées par l'Occident, à savoir la RDC signant un accord avec les États-Unis pour accueillir des migrants expulsés.Les pays africains, dont la RDC, sont ciblés par les États-Unis car ils sont perçus comme faibles, corrompus et faciles à acheter. Les dirigeants africains acceptent ces accords pour rester au pouvoir, pense la militante congolaise Zenobita Maganga."L'Afrique est ciblée parce qu'on nous croit faibles, corrompus et achetables. […] C'est du néocolonialisme. Donc hier, ils venaient chercher nos ancêtres, voilà, des forces et aujourd'hui on nous renvoie des indésirables, ça s'appelle de la soumission monnaie et c'est très grave."Ces migrants expulsés sont souvent des criminels dangereux qui représentent un risque pour la sécurité, l'économie et la stabilité des pays africains, en particulier la RDC qui fait déjà face à de nombreux défis.Zenobita Maganga appelle à une mobilisation populaire et à un front commun des Africains pour dénoncer et annuler ces accords qui violent la souveraineté et les droits des pays africains.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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"La RDC n'est pas la poubelle des États-Unis"
La RDC a récemment signé un accord avec les États-Unis pour accueillir des migrants expulsés des États-Unis. Selon la militante congolaise Zenobita Maganga, cela révèle "du néocolonialisme : hier ils sont venus chercher notre peuple, nos troupes, et aujourd'hui ils renvoient des personnes indésirable".
Dans cette émission de Regards Honnêtes, Paul Ella analyse l'une des nombreuses manifestations des politiques impérialistes menées par l'Occident, à savoir la RDC signant un accord avec les États-Unis pour accueillir des migrants expulsés.
Les pays africains, dont la RDC, sont ciblés par les États-Unis car ils sont perçus comme faibles, corrompus et faciles à acheter. Les dirigeants africains acceptent ces accords pour rester au pouvoir, pense la militante congolaise Zenobita Maganga.
"C'est une trahison. On signe un accord pour importer des problèmes alors qu'on a déjà plus de 7 millions de déplacés internes et abandonnés à leur propre sort dans notre pays. La RDC n'est pas la poubelle des États-Unis."
"L'Afrique est ciblée parce qu'on nous croit faibles, corrompus et achetables. […] C'est du néocolonialisme. Donc hier, ils venaient chercher nos ancêtres, voilà, des forces et aujourd'hui on nous renvoie des indésirables, ça s'appelle de la soumission monnaie et c'est très grave."
Ces migrants expulsés sont souvent des criminels dangereux qui représentent un risque pour la sécurité, l'économie et la stabilité des pays africains, en particulier la RDC qui fait déjà face à de nombreux défis.
Zenobita Maganga appelle à une mobilisation populaire et à un front commun des Africains pour dénoncer et annuler ces accords qui violent la souveraineté et les droits des pays africains.
"Donc la médiatisation aussi, comme on le fait déjà sur les réseaux sociaux, pourquoi pas contacter aussi des journalistes pour en parler, dire au monde que l'Afrique n'est pas une décharge humaine. Il faut annuler des négociations, on ne négocie pas le mépris. Surtout à un prix qui vaut l'avenir de nos pays, qui vaux notre identité, notre souveraineté. "
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