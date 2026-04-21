https://fr.sputniknews.africa/20260421/la-protection-des-russes-a-letranger-est-lune-des-priorites-de-la-politique-etrangere-de-la-russie-1085224055.html

La protection des Russes à l'étranger est l'une des priorités de la politique étrangère de la Russie

La protection des Russes à l'étranger est l'une des priorités de la politique étrangère de la Russie

Sputnik Afrique

Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Alexandre Udaltsov, diplomate, directeur exécutif du Fonds de soutien et de défense des droits des ressortissants... 21.04.2026, Sputnik Afrique

2026-04-21T17:48+0200

2026-04-21T17:48+0200

2026-04-21T17:48+0200

sans détour

podcasts

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/04/15/1085224341_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_e3bb447de9ee36f70ae709bfed9a98c2.jpg

La protection des Russes à l'étranger est l'une des priorités de la politique étrangère de la Russie Sputnik Afrique Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Alexandre Udaltsov, diplomate, directeur exécutif du Fonds de soutien et de défense des droits des ressortissants russes vivant à l’étranger, revient sur la violation des droits des Russes à l’étranger.

Les violations des droits des Russes sont très diversifiées, cela va des attaques contre l’Église orthodoxe à la négation de la citoyenneté, comme l’explique Alexandre Udaltsov, ce qui est surtout développé dans les pays baltes et en Ukraine. Mais des attaques sont également conduites par les États-Unis:La Russie a ouvert 43 centres d’assistance juridique à l’étranger, dont 15 en Europe, pour porter une assistance technique juridique aux Russes dans ces pays. Comme le souligne Alexandre Udaltsov:Et le soutien apporté est très concret:Et la Fondation pour la défense des droits des Russes à l’étranger est sous attaque des services de renseignement de ces pays:L’enjeu est fondamental, comme le souligne Alexandre Udaltsov:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Karine Bechet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg

Karine Bechet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Karine Bechet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg

podcasts, аудио