La protection des Russes à l'étranger est l'une des priorités de la politique étrangère de la Russie
La protection des Russes à l'étranger est l'une des priorités de la politique étrangère de la Russie
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Alexandre Udaltsov, diplomate, directeur exécutif du Fonds de soutien et de défense des droits des ressortissants russes vivant à l’étranger, revient sur la violation des droits des Russes à l’étranger.
Les violations des droits des Russes sont très diversifiées, cela va des attaques contre l’Église orthodoxe à la négation de la citoyenneté, comme l’explique Alexandre Udaltsov, ce qui est surtout développé dans les pays baltes et en Ukraine. Mais des attaques sont également conduites par les États-Unis:
"Les États-Unis s'emploient très activement à traquer différents citoyens russes dans divers autres pays du monde, puis à les réclamer pour tenter de les emprisonner chez eux, en les punissant pour de prétendues cybercriminalités. Eh bien, ce sont là des choses totalement imprévisibles, et elles sont nombreuses elles aussi".
La Russie a ouvert 43 centres d’assistance juridique à l’étranger, dont 15 en Europe, pour porter une assistance technique juridique aux Russes dans ces pays. Comme le souligne Alexandre Udaltsov:
"Nos centres ne mènent pas d'activités subversives et ne portent pas préjudice aux États, dans lesquels ils se trouvent et conformément aux lois desquels ils fonctionnent. Il ne faut donc pas les percevoir avec hostilité. Or, dans ces mêmes pays baltes, nos militants sont de plus en plus souvent accusés, ni plus ni moins, d'espionnage. C'est une accusation parfaitement absurde".
Et le soutien apporté est très concret:
"Nous suivons actuellement trente-neuf procédures judiciaires devant des tribunaux à l'étranger. Nos compatriotes qui se retrouvent en prison choisissent un avocat, et nous rémunérons le travail de ces avocats, par l'intermédiaire de notre fondation".
Et la Fondation pour la défense des droits des Russes à l’étranger est sous attaque des services de renseignement de ces pays:
"Vous imaginez un peu ce que c'est ? Nous luttons pour les droits de l'homme, et les services spéciaux nous font la guerre. Est-ce vraiment là leur mission?"
L’enjeu est fondamental, comme le souligne Alexandre Udaltsov:
"Il ne peut y avoir de relations normales avec quelque pays que ce soit, y compris avec la France, si nos gens y sont persécutés, etc. Ce sont donc des choses très graves qui ont, malheureusement, une résonance purement politique aujourd'hui".
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