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Les États-Unis supérieurs militairement, mais perdants face à l’Iran
Les États-Unis supérieurs militairement, mais perdants face à l’Iran
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique d’EADS/Airbus Group, actuellement PDG de World Advanced Research... 20.04.2026, Sputnik Afrique
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"Les États-Unis sont militairement supérieurs à l’Iran, mais dans le conflit qui les oppose, ils ont perdu"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique d’EADS/Airbus Group, actuellement PDG de World Advanced Research Project Agency (WARPA), estime que, dans le conflit opposant la coalition israélo-américaine à l'Iran, "la tactique iranienne a été excellente, avec la saturation du ciel israélien et l’obligation faite de sur-dépenser en matière de défense anti aérienne".
Selon Jean-François Geneste, malgré la supériorité militaire des États-Unis sur l’Iran, ces derniers ont perdu le conflit au Moyen-Orient. Selon lui, la cause principale réside dans la projection américaine contre un ennemi préparé, dont les installations étaient profondément enterrées, rendant la puissance de feu inutile.Il explique également que la mondialisation et la financiarisation pilotées par Washington visaient à remplacer la guerre par le "doux commerce" (Montesquieu: De L’esprit des Lois, 1748), mais ont été appliquées de manière marxiste, entraînant la perte de souveraineté au profit de la Chine, notamment:► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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Les États-Unis supérieurs militairement, mais perdants face à l’Iran
14:11 20.04.2026 (Mis à jour: 14:15 20.04.2026)
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique d’EADS/Airbus Group, actuellement PDG de World Advanced Research Project Agency (WARPA), estime que, dans le conflit opposant la coalition israélo-américaine à l'Iran, "la tactique iranienne a été excellente avec la saturation du ciel israélien".
Selon Jean-François Geneste, malgré la supériorité militaire des États-Unis sur l’Iran, ces derniers ont perdu le conflit au Moyen-Orient. Selon lui, la cause principale réside dans la projection américaine contre un ennemi préparé, dont les installations étaient profondément enterrées, rendant la puissance de feu inutile.
"Il y a deux volets à cette guerre: l’attaque de l’Iran, mais aussi la réplique de ce dernier, notamment sur Israël. La tactique iranienne a été excellente avec la saturation du ciel israélien et l’obligation faite de surdépenser, en quelque sorte, en matière de défense antiaérienne. Enfin, le choix délibéré de l’attaque du pauvre avec beaucoup de vecteurs peu chers contre des défenses de riches, qui ont des coûts exorbitants et ne peuvent donc pas être en nombre égal aux unités attaquantes", a souligné Jean-François Geneste.
Il explique également que la mondialisation
et la financiarisation pilotées par Washington visaient à remplacer la guerre par le "doux commerce" (Montesquieu: De L’esprit des Lois
, 1748), mais ont été appliquées de manière marxiste, entraînant la perte de souveraineté au profit de la Chine, notamment:
les activités industrielles;
les compétences et la R&D;
l’écosystème industriel global.
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