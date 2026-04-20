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Les États-Unis supérieurs militairement, mais perdants face à l’Iran

Les États-Unis supérieurs militairement, mais perdants face à l’Iran

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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique d’EADS/Airbus Group, actuellement PDG de World Advanced Research... 20.04.2026, Sputnik Afrique

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"Les États-Unis sont militairement supérieurs à l’Iran, mais dans le conflit qui les oppose, ils ont perdu" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique d’EADS/Airbus Group, actuellement PDG de World Advanced Research Project Agency (WARPA), estime que, dans le conflit opposant la coalition israélo-américaine à l'Iran, "la tactique iranienne a été excellente, avec la saturation du ciel israélien et l’obligation faite de sur-dépenser en matière de défense anti aérienne".

Selon Jean-François Geneste, malgré la supériorité militaire des États-Unis sur l’Iran, ces derniers ont perdu le conflit au Moyen-Orient. Selon lui, la cause principale réside dans la projection américaine contre un ennemi préparé, dont les installations étaient profondément enterrées, rendant la puissance de feu inutile.Il explique également que la mondialisation et la financiarisation pilotées par Washington visaient à remplacer la guerre par le "doux commerce" (Montesquieu: De L’esprit des Lois, 1748), mais ont été appliquées de manière marxiste, entraînant la perte de souveraineté au profit de la Chine, notamment:► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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