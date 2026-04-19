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Il n’y a pas de neutralité en période de conflit

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Dans cette émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik font le point sur l’actualité géopolitique: les difficiles pourparlers entre les... 19.04.2026, Sputnik Afrique

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Il n’y a pas de neutralité en période de conflit Sputnik Afrique Dans cette émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik font le point sur l’actualité géopolitique: les difficiles pourparlers entre les États-Unis et l’Iran, les enjeux des élections parlementaires en Hongrie et la reconnaissance en cours par la Russie d’une cobelligérance de l’Europe en Ukraine.

Selon Karine Bechet:La proposition de Macron quant à une conférence pour aider à débloquer le détroit d’Hormuz semble tomber à côté:La défaite de Viktor Orban en Hongrie s’explique, pour Karine Bechet, par la double dépendance du pays envers l’UE et la Russie, sans que l’ancien Premier ministre n’ait pu faire de choix réellement national. Le nouveau Premier ministre ressemble beaucoup à Pachinian:Les autorités russes reconnaissent de plus en plus ouvertement la participation des pays européens au conflit en Ukraine contre la Russie. Karine Bechet revient sur les déclarations du chef d’état-major des armées françaises:Le conflit se généralise autour du front ukrainien, sortant des paramètres géographiques. Pour Karine Bechet, nous sommes bien dans la Première Guerre globale. Ce qui explique l’implication de pays, comme le Japon, pourtant très loin de l’Ukraine:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

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