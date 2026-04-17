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Drone Shahed : "Parfois des solutions simples et robustes compensent la pauvreté technologique"
Drone Shahed : "Parfois des solutions simples et robustes compensent la pauvreté technologique"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Akram Kharief, expert en sécuritaire et en Défense, explique les raisons et les objectifs ayant présidé à la rédaction... 17.04.2026, Sputnik Afrique
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Drone Shahed: "Parfois des solutions simples et robustes compensent la pauvreté technologique"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Akram Kharief, expert en sécuritaire et en Défense, fondateur et animateur du site d’information militaire Menadefense, explique les raisons et les objectifs ayant présidé à la rédaction et la publication de son dernier livre : "L'objectif du livre : Dans l’ombre du Shahed. L’épopée du programme de drones iranien".
Selon Akram Kharief, fondateur et animateur du site d’information militaire Menadefense, l’objectif du livre Dans l’ombre du Shahed est de dépasser le cliché médiatique d’un Iran sous-développé affrontant seul la superpuissance américaine. Dans ce livre, il est expliqué qu’un pays sous embargo a su développer, par des stratégies adaptées et de la patience, un programme de drones disruptif, efficace face à l’armée la plus puissante du monde.Il rappelle que dans les années 1980, face à l’Irak, l’Iran, qui n’avait pas d’aviation et était aveugle sur le champ de bataille, a commencé par fabriquer de petits drones bon marché pour la reconnaissance, avant de les armer devant leurs performances.Akram Kharief compare cette approche à la bataille de Koursk pendant la Seconde Guerre mondiale, où les chars soviétiques T-34, simples et nombreux, ont vaincu le Tigre allemand pourtant technologiquement supérieur.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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Drone Shahed : "Parfois des solutions simples et robustes compensent la pauvreté technologique"
12:31 17.04.2026 (Mis à jour: 12:37 17.04.2026)
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Akram Kharief, expert en sécuritaire et en Défense, explique les raisons et les objectifs ayant présidé à la rédaction et la publication de son dernier livre: "L'objectif du livre: Dans l’ombre du Shahed. L’épopée du programme de drones iranien".
Selon Akram Kharief, fondateur et animateur du site d’information militaire Menadefense, l’objectif du livre Dans l’ombre du Shahed est de dépasser le cliché médiatique d’un Iran sous-développé affrontant seul la superpuissance américaine. Dans ce livre, il est expliqué qu’un pays sous embargo a su développer, par des stratégies adaptées et de la patience, un programme de drones disruptif, efficace face à l’armée la plus puissante du monde.
"En effet, le conflit actuel prend une tournure particulière pour les États-Unis, qui se retrouvent face à un choix cornélien qui est : jeter l’éponge et abandonner Israël ou s'en prendre directement aux civils iraniens et risquer ainsi l’embrasement de toute la région du Moyen-Orient", a affirmé Akram Kharief.
Il rappelle que dans les années 1980, face à l’Irak, l’Iran, qui n’avait pas d’aviation et était aveugle sur le champ de bataille, a commencé par fabriquer de petits drones bon marché pour la reconnaissance, avant de les armer devant leurs performances.
Akram Kharief compare cette approche à la bataille de Koursk pendant la Seconde Guerre mondiale, où les chars soviétiques T-34, simples et nombreux, ont vaincu le Tigre allemand pourtant technologiquement supérieur.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!