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Fermeture du détroit d'Ormuz: vers la fin de la domination du pétrodollar?
Fermeture du détroit d'Ormuz: vers la fin de la domination du pétrodollar?
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Dans ce numéro de L'Afrique en marche, Karim Bouhout, titulaire de deux doctorats en économie et en droit, également PDG de Prime Group, analyse les impacts de... 16.04.2026, Sputnik Afrique
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Fermeture du détroit d'Ormuz: vers la fin de la domination du système du pétrodollar ?
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Dans ce numéro de L'Afrique en marche, Karim Bouhout, titulaire de deux doctorats en économie et en droit, également PDG de Prime Group, analyse les impacts de la guerre contre l'Iran, dont la fermeture du détroit d'Ormuz, sur la pérennité du système du pétrodollar. "Aujourd’hui, ce n’est pas la fin du dollar, mais la fin d’un monopole absolu".
Selon Karim Bouhout, le pétrodollar n'est pas seulement américain: c'est une architecture globale centrée sur la City de Londres, recyclant les flux pétroliers via des hubs offshores au-delà de la Réserve fédérale américaine (Fed). Les États-Unis étendent ainsi leur influence sans perdre le contrôle, faisant du dollar une infrastructure mondiale solide, en transition progressive vers un système plus diversifié.Il ajoute dans le même sens que l'on assiste non pas à la fin du dollar, mais à celle de son monopole absolu: le dollar demeure puissant grâce à la profondeur des marchés américains et à la confiance internationale. Parallèlement, des pays comme la Russie, la Chine ou d'autres membres des BRICS développent des alternatives via:Cette logique de souveraineté économique renforce la diversité et la résilience globale; les tensions actuelles accélèrent un rééquilibrage vers un monde plus multipolaire et stable à long terme.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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Fermeture du détroit d'Ormuz: vers la fin de la domination du pétrodollar?
14:27 16.04.2026 (Mis à jour: 15:05 17.04.2026)
Dans ce numéro de L'Afrique en marche, Karim Bouhout, titulaire de deux doctorats en économie et en droit, également PDG de Prime Group, analyse les impacts de la guerre contre l'Iran -dont la fermeture du détroit d'Ormuz- sur la pérennité du système du pétrodollar. "Aujourd’hui, ce n’est pas la fin du dollar, mais la fin d’un monopole absolu".
Selon Karim Bouhout
, le pétrodollar n'est pas seulement américain: c'est une architecture globale centrée sur la City de Londres, recyclant les flux pétroliers via des hubs offshores au-delà de la Réserve fédérale américaine (Fed). Les États-Unis étendent ainsi leur influence sans perdre
le contrôle, faisant du dollar une infrastructure mondiale solide, en transition progressive vers un système plus diversifié.
"La relation entre les États-Unis et le Royaume-Uni est bien plus large que le pétrodollar : elle est historique, stratégique, et profondément structurante pour le système financier mondial. Mais ce système est en train de s’adapter. De plus en plus de pays cherchent à sécuriser leurs échanges en utilisant d’autres monnaies. La Russie, par exemple, a su renforcer l’usage du rouble dans certains flux énergétiques, ce qui apporte une alternative crédible dans certains contextes", a souligné Karim Bouhout.
Il ajoute dans le même sens que l'on assiste non pas à la fin du dollar, mais à celle de son monopole absolu: le dollar demeure puissant grâce à la profondeur des marchés américains et à la confiance internationale. Parallèlement, des pays comme la Russie, la Chine ou d'autres membres des BRICS développent des alternatives via:
les systèmes de paiement indépendants.
Cette logique de souveraineté économique renforce la diversité et la résilience globale; les tensions actuelles accélèrent un rééquilibrage vers un monde plus multipolaire et stable à long terme.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!