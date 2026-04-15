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Ormuz, l’Iran et la fin de l’hégémonie américaine?
Ormuz, l’Iran et la fin de l’hégémonie américaine?
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Dans cette nouvelle émission de Regards Honnêtes, Baudelaire Nguene, journaliste camerounais, analyse l’ampleur géopolitique et stratégique du conflit autour... 15.04.2026, Sputnik Afrique
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Ormuz, l’Iran et la fin de l’hégémonie américaine?
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Dans cette nouvelle émission de Regards Honnêtes, Baudelaire Nguene, journaliste camerounais, analyse l’ampleur géopolitique et stratégique du conflit autour de l’Iran et de la région du Golfe.
Selon Baudelaire Nguene, le détroit d'Ormuz représente un enjeu central de ce conflit en tant que point de passage stratégique pour 20% du commerce mondial des hydrocarbures, conférant à l'Iran un levier économique et géopolitique majeur.Au-delà de l'aspect énergétique, le combat porte sur l'équilibre des puissances au Moyen-Orient, la sécurité régionale et la dissuasion stratégique: les États-Unis invoquent l'enrichissement d'uranium iranien pour justifier leur intervention, tandis qu'Israël, déjà doté d'armes nucléaires, perçoit le programme nucléaire iranien comme la plus grande menace sous-régionale.Le journaliste décrit que le prolongement du conflit s’explique par plusieurs facteurs:Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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Ormuz, l’Iran et la fin de l’hégémonie américaine?
Dans cette nouvelle émission de Regards Honnêtes, Baudelaire Nguene, journaliste camerounais, analyse l’ampleur géopolitique et stratégique du conflit autour de l’Iran et de la région du Golfe.
Selon Baudelaire Nguene, le détroit d'Ormuz représente un enjeu central de ce conflit en tant que point de passage stratégique pour 20% du commerce mondial des hydrocarbures, conférant à l'Iran un levier économique et géopolitique majeur.
Au-delà de l'aspect énergétique, le combat porte sur l'équilibre des puissances au Moyen-Orient, la sécurité régionale et la dissuasion stratégique: les États-Unis invoquent l'enrichissement d'uranium iranien pour justifier leur intervention, tandis qu'Israël, déjà doté d'armes nucléaires, perçoit le programme nucléaire iranien comme la plus grande menace sous-régionale.
Le journaliste décrit que le prolongement du conflit
s’explique par plusieurs facteurs:
Une erreur d'appréciation stratégique initiale des États-Unis et d'Israël, qui espéraient une victoire rapide lors des frappes du 28 février, alors que l'Iran, fort des leçons de la guerre des 12 jours contre Israël en juin 2025, a renforcé sa dissuasion via drones, missiles et guerre asymétrique;
“L'élimination du guide suprême iranien dès les premières heures de ce conflit reste une erreur stratégique commise par les États-Unis, puisque en pensant décapiter le régime, ils ont érigé ces dirigeants en véritables martyrs, renforçant la cohésion nationale et la mobilisation interne”;
Une stratégie iranienne de guerre d'usure et d'extension indirecte, évitant de cibler directement les États-Unis mais priorisant leurs bases dans le Golfe et Israël avec des missiles capables de percer le Dôme de fer, rendant toute victoire rapide illusoire.
“Je pense que cette défaite affaiblirait considérablement l’image de puissance des États‑Unis et remettrait en cause leur leadership international. Cela accélérerait l’émergence d’un monde multipolaire qui est aujourd’hui impulsé justement par les économies émergentes qui se réunissent autour justement des BRICS+. On le voit avec justement cette montée en puissance, ainsi que par un renforcement de l’influence des puissances telles que la Chine et la Fédération de Russie qui, disons‑le au passage, sont des alliés stratégiques de la République islamique d’Iran et enfin je dirais que cette situation pourrait entraîner une reconfiguration des alliances internationales et une redéfinition des rapports de force à l’échelle globale et ça c’est que nous observateurs journalistes nous lançons également à l’Afrique”, a souligné Baudelaire Nguene.
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