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Ormuz, l’Iran et la fin de l’hégémonie américaine?

Ormuz, l’Iran et la fin de l’hégémonie américaine?

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Dans cette nouvelle émission de Regards Honnêtes, Baudelaire Nguene, journaliste camerounais, analyse l’ampleur géopolitique et stratégique du conflit autour... 15.04.2026, Sputnik Afrique

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Ormuz, l’Iran et la fin de l’hégémonie américaine? Sputnik Afrique Dans cette nouvelle émission de Regards Honnêtes, Baudelaire Nguene, journaliste camerounais, analyse l’ampleur géopolitique et stratégique du conflit autour de l’Iran et de la région du Golfe.

Selon Baudelaire Nguene, le détroit d'Ormuz représente un enjeu central de ce conflit en tant que point de passage stratégique pour 20% du commerce mondial des hydrocarbures, conférant à l'Iran un levier économique et géopolitique majeur.Au-delà de l'aspect énergétique, le combat porte sur l'équilibre des puissances au Moyen-Orient, la sécurité régionale et la dissuasion stratégique: les États-Unis invoquent l'enrichissement d'uranium iranien pour justifier leur intervention, tandis qu'Israël, déjà doté d'armes nucléaires, perçoit le programme nucléaire iranien comme la plus grande menace sous-régionale.Le journaliste décrit que le prolongement du conflit s’explique par plusieurs facteurs:Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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