Une école du Niger rejoint pour la première fois le projet SputnikPro
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L'Agence internationale d'information et de radiodiffusion Sputnik a organisé pour la première fois un module SputnikPro à l'intention des étudiants et des enseignants de l'École supérieure privée de journalisme et communication (ESJ/C) de la République du Niger.
Lors de cette conférence, Anna Kalinkina, rédactrice vidéo en chef de Sputnik Afrique, a parlé aux participants de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la création de contenus vidéo et d'autres applications de l'IA dans les médias modernes:
"Ces dernières années, et tout particulièrement avec l'apparition de nouveaux modèles d'intelligence artificielle, nous assistons à une véritable révolution dans les méthodes de production de contenus vidéo. Ce qui exigeait auparavant de nombreuses heures de tournage, de montage et de post-production peut désormais être réalisé en partie, et parfois entièrement, à l'aide d'outils fondés sur l'IA, par n'importe quel journaliste, sans qu'il soit nécessaire de posséder des compétences techniques particulières."
M. Idrissa Ousseini, Directeur de l'École supérieure de journalisme et communication du Niger, a souligné l'importance du partenariat avec Sputnik:
"Le webinaire d'aujourd'hui consacré à l'intelligence artificielle et à la création vidéo marque une étape décisive dans le développement des compétences de nos étudiants. En tant que directeur général de l'ESJ/C au Niger, je tiens à saluer la grande qualité de l'enseignement et la compétence technique de l'équipe de Sputnik. Pour nous, ce webinaire n'est pas une simple session technique, c'est le point de départ d'une coopération de long terme que nous entendons approfondir par des échanges réguliers et des projets communs."
L'École supérieure privée de journalisme et communication du Niger (ESJ/C) est la premiere école supérieure privée d’enseignement technique en journalisme au Niger, situé à Niamey. Sa vocation première est la formation en journalisme qui couvre toute la palette des médias: presse écrite, radio, TV, web, communication, L'école intègre activement les technologies contemporaines dans son processus éducatif et coopère avec des organisations médiatiques internationales.
SputnikPro est un projet de l'Agence internationale d'information et de radiodiffusion Sputnik destiné aux journalistes, aux étudiants des filières spécialisées, aux collaborateurs des services de presse et aux responsables de médias, visant l'échange d'expérience et le développement de liens professionnels avec des collègues étrangers. Les modules du projet sont animés par des représentants de Sputnik ainsi que par d'autres experts russes reconnus. Les sessions abordent différents aspects du métier de journaliste, notamment la production de contenus multimédias, le travail sur les réseaux sociaux, la génération de trafic vers les sites d'information, et bien d'autres thèmes. Depuis 2018, les rencontres SputnikPro se tiennent en présentiel dans 25 pays et en ligne dans plus de 80 pays. Le nombre total de participants à travers le monde dépasse 15.000 personnes.