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"Ni Pékin ni Moscou ne veulent d’une escalade directe avec l’Occident"

"Ni Pékin ni Moscou ne veulent d’une escalade directe avec l’Occident"

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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le Dr Gamal El Ballat, expert en sciences de gestion et enseignant au CNAM, analyse les relations entre Pékin et... 14.04.2026, Sputnik Afrique

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"Ni Pékin ni Moscou ne veulent d’une escalade directe avec l’Occident" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le Dr Gamal El Ballat, expert en sciences de gestion et enseignant au CNAM, analyse les relations entre Pékin et Moscou, expliquant comment ces acteurs flexibles sont capables de s'adapter à différents contextes régionaux et internationaux sans perdre de vue la cohérence de leur politique étrangère.

Le Dr Gamal El Ballat explique que les échanges entre la Chine et la Russie ont atteint près de 240 milliards de dollars en 2023, un montant considérable, mais que tout partenariat asymétrique comporte des risques. Selon lui, les déséquilibres existent mais ils sont gérés:Moscou refuse de devenir un simple fournisseur de gaz et pousse pour des co-investissements, des transferts de technologie notamment dans la nucléaire civile et l’aérospatiale.L’expert ajoute que l’économie chinoise est cinq fois plus grande que celle de la Russie, mais que cette dernière dispose d’un arsenal nucléaire et d’une influence régionale unique. Ils se complètent sur le plan militaire par des exercices conjoints, des patrouilles aériennes et un partage de renseignements sur les cybermenaces.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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