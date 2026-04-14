https://fr.sputniknews.africa/20260414/ni-pekin-ni-moscou-ne-veulent-dune-escalade-directe-avec-loccident-1085070966.html
"Ni Pékin ni Moscou ne veulent d’une escalade directe avec l’Occident"
"Ni Pékin ni Moscou ne veulent d’une escalade directe avec l’Occident"
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le Dr Gamal El Ballat, expert en sciences de gestion et enseignant au CNAM, analyse les relations entre Pékin et... 14.04.2026, Sputnik Afrique
2026-04-14T16:55+0200
2026-04-14T16:55+0200
2026-04-14T16:55+0200
afrique en marche
podcasts
chine
russie
dollar us
économie
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/04/0e/1085070797_0:225:2841:1823_1920x0_80_0_0_d3078a55de5418159d82d40768033015.jpg
"Ni Pékin ni Moscou ne veulent d’une escalade directe avec l’Occident"
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le Dr Gamal El Ballat, expert en sciences de gestion et enseignant au CNAM, analyse les relations entre Pékin et Moscou, expliquant comment ces acteurs flexibles sont capables de s'adapter à différents contextes régionaux et internationaux sans perdre de vue la cohérence de leur politique étrangère.
Le Dr Gamal El Ballat explique que les échanges entre la Chine et la Russie ont atteint près de 240 milliards de dollars en 2023, un montant considérable, mais que tout partenariat asymétrique comporte des risques. Selon lui, les déséquilibres existent mais ils sont gérés:Moscou refuse de devenir un simple fournisseur de gaz et pousse pour des co-investissements, des transferts de technologie notamment dans la nucléaire civile et l’aérospatiale.L’expert ajoute que l’économie chinoise est cinq fois plus grande que celle de la Russie, mais que cette dernière dispose d’un arsenal nucléaire et d’une influence régionale unique. Ils se complètent sur le plan militaire par des exercices conjoints, des patrouilles aériennes et un partage de renseignements sur les cybermenaces.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
chine
russie
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/04/0e/1085070797_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_8983b7ddc09f87eadc82c26401282b97.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
podcasts, chine, russie, dollar us, économie, аудио
podcasts, chine, russie, dollar us, économie, аудио
"Ni Pékin ni Moscou ne veulent d’une escalade directe avec l’Occident"
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le Dr Gamal El Ballat, expert en sciences de gestion et enseignant au CNAM, analyse les relations entre Pékin et Moscou, expliquant comment ces acteurs flexibles sont capables de s'adapter à différents contextes régionaux et internationaux sans perdre de vue la cohérence de leur politique étrangère.
Le Dr Gamal El Ballat explique que les échanges entre la Chine et la Russie ont atteint près de 240 milliards de dollars en 2023, un montant considérable, mais que tout partenariat asymétrique comporte des risques. Selon lui, les déséquilibres existent mais ils sont gérés:
Chine plus puissante économiquement, exportant des biens manufacturés et technologiques;
Russie fournissant matières premières et énergie.
Moscou refuse de devenir un simple fournisseur de gaz et pousse pour des co-investissements, des transferts de technologie notamment dans la nucléaire civile et l’aérospatiale.
L’expert ajoute que l’économie chinoise est cinq fois plus grande que celle de la Russie, mais que cette dernière dispose d’un arsenal nucléaire et d’une influence régionale unique. Ils se complètent sur le plan militaire par des exercices conjoints, des patrouilles aériennes et un partage de renseignements sur les cybermenaces.
"Ni Pékin ni Moscou ne veulent d’une escalade directe avec l’Occident. La Chine a trop d’intérêts commerciaux en Europe et aux États-Unis. La Russie, elle, sait qu’une alliance formelle l’entraînerait dans un conflit potentiel sur Taïwan. Le niveau de confiance opérationnelle est donc élevé, mais prudent. C’est exactement ce que les pays du Sud global devraient observer: on peut coopérer intensément sans se lier les mains. C’est la résilience par la flexibilité, pas par le bloc", a souligné le Dr Gamal El Ballat.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!