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L’Afrique à la conquête de l’espace : entre héritage soviétique et ambitions futures

L’Afrique à la conquête de l’espace : entre héritage soviétique et ambitions futures

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Cette émission de Tandem célèbre la Journée de la cosmonautique et explore la place de l'Afrique dans la conquête spatiale avec Mamadou Kida, ingénieur... 14.04.2026, Sputnik Afrique

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L’Afrique à la conquête de l’espace : entre héritage soviétique et ambitions futures Sputnik Afrique Cette émission de Tandem célèbre la Journée de la cosmonautique et explore la place de l'Afrique dans la conquête spatiale avec Mamadou Kida, ingénieur aéronautique malien.

Notre invité, Mamadou Kida, ingénieur aéronautique, partage son expérience de formation en URSS dans les années 1980 et 1990, où de nombreux Africains ont été formés dans les domaines scientifiques et techniques liés à l'espace.Bien que ces formations aient permis d'acquérir des connaissances, elles n'ont pas été suffisamment capitalisées par les pays africains par manque de volonté politique et de financement.Aujourd'hui, certains pays africains comme le Nigeria, le Maroc et l'Algérie ont lancé des programmes spatiaux, souvent en partenariat avec la Russie, mais des obstacles demeurent en termes de financement et de coopération entre pays africains.Selon M.Kida, l'Afrique a le potentiel d'envoyer un astronaute dans l'espace à moyen terme si elle s'en donne les moyens, notamment à travers le développement de partenariats stratégiques et de transferts de technologies."Donc si nous avons notre propre satellite, notre insertion de données sur place, on envoie notre satellite et notre satellite nous permet de nous attribuer ce service que nous avons fait ailleurs. Donc je pouvais dire que notre souveraineté sur le plan économique sur le plan sécuritaire sur le plan militaire est déjà Monsieur Kida, notre entrevue tente vers sa fin."► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.Apple Podcasts Deezer Spotify Pocket Casts Podcast Addict Afripods Overcast Castbox

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