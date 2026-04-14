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Iran/Russie: c’est le combat des pays pour leur droit à être souverains
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Dans cette émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik font le point sur l’actualité géopolitique: le cessez-le-feu entre les États-Unis et... 14.04.2026, Sputnik Afrique
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Iran/Russie: c’est le combat des pays pour leur droit à être souverains
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Dans cette émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik font le point sur l’actualité géopolitique: le cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran et les faibles perspectives de paix, le renforcement de l’aide européenne au front ukrainien et la propagande de guerre en France.
La motivation des États-Unis pour justifier leur agression de l’Iran avec Israël n’est, selon Karine Bechet, pas logique:Pour Karine Bechet, l’incitation directe de l’UE à la militarisation des pays européens se traduit sur le front ukrainien contre la Russie par un dévoiement de la guerre:Pour autant, il est difficile de dire que l’UE a changé de nature, simplement le contexte a changé.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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Iran/Russie: c’est le combat des pays pour leur droit à être souverains
Dans cette émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik font le point sur l’actualité géopolitique: le cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran et les faibles perspectives de paix, le renforcement de l’aide européenne au front ukrainien et la propagande de guerre en France.
La motivation des États-Unis pour justifier leur agression de l’Iran avec Israël n’est, selon Karine Bechet, pas logique:
"La Russie développe et construit de plus en plus de centrales, justement, électriques, atomiques, en Afrique notamment. Et cela n'a jamais posé de problème. Donc, pourquoi la centrale qui est à Bouchehr en Iran, elle, pose-t-elle un problème? Et là, on voit ce deux poids deux mesures. Ou alors, cela tient à dire que finalement, dans n'importe quel pays où il y a des centrales électriques atomiques, pour une raison ou pour une autre, les États-Unis pourraient considérer que cela risque de devenir à terme une question d'arme nucléaire".
Pour Karine Bechet, l’incitation directe de l’UE à la militarisation des pays européens se traduit sur le front ukrainien contre la Russie par un dévoiement de la guerre:
"Nous voyons une volonté de déplacement de la zone de combat vers le territoire russe de plus en plus en profondeur. Cela se voit par les différents actes de terrorisme, qui sont perpétrés sur le sol russe. Je parle "d'actes de terrorisme", mais on pourrait parler de crimes de guerre".
Pour autant, il est difficile de dire que l’UE a changé de nature, simplement le contexte a changé.
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