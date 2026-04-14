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Iran/Russie: c’est le combat des pays pour leur droit à être souverains

Iran/Russie: c’est le combat des pays pour leur droit à être souverains

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Dans cette émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik font le point sur l’actualité géopolitique: le cessez-le-feu entre les États-Unis et... 14.04.2026, Sputnik Afrique

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Iran/Russie: c’est le combat des pays pour leur droit à être souverains Sputnik Afrique Dans cette émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik font le point sur l’actualité géopolitique: le cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran et les faibles perspectives de paix, le renforcement de l’aide européenne au front ukrainien et la propagande de guerre en France.

La motivation des États-Unis pour justifier leur agression de l’Iran avec Israël n’est, selon Karine Bechet, pas logique:Pour Karine Bechet, l’incitation directe de l’UE à la militarisation des pays européens se traduit sur le front ukrainien contre la Russie par un dévoiement de la guerre:Pour autant, il est difficile de dire que l’UE a changé de nature, simplement le contexte a changé.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

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