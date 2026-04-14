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Comment les tensions au Moyen-Orient affolent la facture des médicaments en Afrique

Comment les tensions au Moyen-Orient affolent la facture des médicaments en Afrique

Sputnik Afrique

L’Afrique importe plus de 70% de ses médicaments. Chaque crise logistique devient une urgence vitale. Sur les ondes de Sputnik Afrique, le Dr Abdelkader... 14.04.2026, Sputnik Afrique

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Comment les tensions au Moyen-Orient affolent la facture des médicaments en Afrique Sputnik Afrique L’Afrique importe plus de 70% de ses médicaments. Chaque crise logistique devient une urgence vitale. Sur les ondes de Sputnik Afrique, le Dr Abdelkader Mechdal, économiste algérien, explique pourquoi le continent paie cher sa dépendance et comment sortir de ce cercle vicieux par une vraie stratégie industrielle régionale.

Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous mettons en lumière une fragilité que les tensions géopolitiques actuelles, notamment au Moyen-Orient, rendent plus dangereuse que jamais. L’Afrique, avec ses 1,4 milliard d’habitants, importe plus de 70% de ses médicaments et 95% de ses principes actifs viennent de l’étranger.Selon Abdelkader Mechdal, docteur en sciences économiques à l’université d’Alger, cette faiblesse est avant tout historique et industrielle. Produire un médicament générique en Afrique coûte 20 à 30% plus cher qu’en Inde, et moins de 50 usines subsahariennes respectent les normes de l’OMS. L’expert rappelle que pendant la crise du Covid, le fret maritime a été multiplié par sept, et que dans certains pays comme le Sénégal ou le Cameroun, jusqu’à 30% des budgets d’achat de médicaments passent dans les seuls coûts logistiques.Pourtant, Mechdal voit dans la crise actuelle une alerte et un tournant possible. Il appelle à une vraie stratégie continentale: mutualisation des achats, harmonisation des normes, préférence régionale, et création de zones industrielles pharmaceutiques. L’objectif est clair: produire 60 % des vaccins en Afrique d’ici 2040.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

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