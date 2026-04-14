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"Ce n’est pas l’Iran qui n’a pas de marges de manœuvre pour négocier, mais bien les États-Unis"

"Ce n’est pas l’Iran qui n’a pas de marges de manœuvre pour négocier, mais bien les États-Unis"

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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le géopoliticien et essayiste François Martin analyse les dessous de l'échec du premier round de négociations de paix... 14.04.2026, Sputnik Afrique

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"Ce n’est pas l’Iran qui n’a pas de marges de manœuvre pour négocier, mais bien les États-Unis" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le géopoliticien et essayiste, François Martin, analyse les dessous de l'échec du premier round de négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran à Islamabad, au Pakistan. "Les États-Unis se sont enfermés dans un piège, dont ils ne peuvent sortir qu’en acceptant toutes les conditions iraniennes".

Selon François Martin, l'absence d'accord résulte de deux ambiguïtés américaines:Il affirme que les États-Unis sont ainsi "enfermés dans un piège dont ils ne peuvent sortir autrement qu’en acceptant toutes les conditions iraniennes. Ainsi, non seulement le faible résiste au fort, mais on peut même dire, ô paradoxe, que le fort est à la merci du faible".Pour François Martin, le détroit d'Ormuz reste le point névralgique: les Iraniens le contrôlent solidement, forçant Trump à accepter leurs conditions sous peine de faire exploser son économie. Il devra choisir entre une catastrophe politique masquable et une catastrophe économique fatale à sa carrière.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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