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Crise du détroit d’Ormuz et souveraineté économique: le Mali peut-il amortir le choc?

Crise du détroit d’Ormuz et souveraineté économique: le Mali peut-il amortir le choc?

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Dans cet épisode de Tandem, Modibo Mao Makalou, expert des questions économiques, analyse en profondeur les répercussions de la crise du détroit d’Ormuz sur le... 11.04.2026, Sputnik Afrique

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Crise du détroit d’Ormuz et souveraineté économique: le Mali peut-il amortir le choc? Sputnik Afrique Dans cet épisode de Tandem, Modibo Mao Makalou, expert des questions économiques, analyse en profondeur les répercussions de la crise du détroit d’Ormuz sur le Mali.

Modibo Mao Makalou a rappelé que les conséquences de la crise se manifestaient par la hausse des prix de l'énergie, de l'alimentation et des transports, affectant surtout le pouvoir d'achat. Il a souligné que les hydrocarbures et leurs dérivés représentaient 33% des importations maliennes, ce qui gonflait la facture énergétique et impactait l'activité économique, dont 80% reposait sur la consommation. Sans mesures préventives et amortisseurs économiques, des périodes difficiles s'annonceraient.L’expert décrit les défis structurels du Mali:Modibo Mao Makalou a qualifié la mesure de subventions de conjoncturelle, notant l'incertitude sur la fin de la guerre malgré les déclarations optimistes du président Trump. Même en cas de cessez-le-feu, la reconstruction des infrastructures pétrolières et gazières prendrait un à trois ans, et la reprise de la production ne serait pas immédiate en raison des investissements requis. L'État devait donc rester présent auprès des Maliens avec ces subventions, "quoi qu'il en coûte".► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.Apple Podcasts Deezer Spotify Pocket Casts Podcast Addict Afripods Overcast Castbox

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