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"Les USA et l'Otan ne désarmeront jamais sur le fait de continuer à fragiliser la Russie"

"Les USA et l'Otan ne désarmeront jamais sur le fait de continuer à fragiliser la Russie"

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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Claude Janvier, journaliste français et auteur, explique dans quel cadre s'inscrit la tentative ukraino-européenne... 10.04.2026, Sputnik Afrique

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"Les USA et l'Otan ne désarmeront jamais sur le fait de continuer à fragiliser la Russie" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Claude Janvier, journaliste français et auteur, explique dans quel cadre s'inscrit la tentative ukraino-européenne d'influencer les élections législatives du dimanche 12 avril en Hongrie.

Selon Claude Janvier, journaliste français et auteur de plusieurs livres, les États-Unis et l’Otan ne renonceront jamais à affaiblir la Fédération de Russie. Leur stratégie consisterait à déstabiliser les pays limitrophes, la Moldavie, la Géorgie, la Roumanie, l’Ukraine et maintenant la Hongrie. Viktor Orban, décrit comme un électron libre au sein de l’Union européenne, ne correspondrait pas aux intérêts de Washington et de ses alliés. C’est pourquoi, toujours selon Janvier, les Anglo-saxons chercheraient à le remplacer par un dirigeant plus soumis à leurs orientations politiques et économiques.Le journaliste estime que l’Europe obéit désormais à la haute finance internationale. Il accuse plusieurs dirigeants européens — Macron, Starmer, Merz, Tusk et von der Leyen — de suivre les États-Unis sans réserve. D’après lui, Volodymyr Zelensky serait "un homme de paille" mis en place par l’Otan, et la poursuite du conflit en Ukraine profiterait avant tout à l’industrie de l’armement, notamment à Thales, Rheinmetall et Leonardo.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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