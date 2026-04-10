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"Les USA et l'Otan ne désarmeront jamais sur le fait de continuer à fragiliser la Russie"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Claude Janvier, journaliste français et auteur, explique dans quel cadre s'inscrit la tentative ukraino-européenne... 10.04.2026, Sputnik Afrique
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"Les USA et l'Otan ne désarmeront jamais sur le fait de continuer à fragiliser la Russie"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Claude Janvier, journaliste français et auteur, explique dans quel cadre s'inscrit la tentative ukraino-européenne d'influencer les élections législatives du dimanche 12 avril en Hongrie.
Selon Claude Janvier, journaliste français et auteur de plusieurs livres, les États-Unis et l’Otan ne renonceront jamais à affaiblir la Fédération de Russie. Leur stratégie consisterait à déstabiliser les pays limitrophes, la Moldavie, la Géorgie, la Roumanie, l’Ukraine et maintenant la Hongrie. Viktor Orban, décrit comme un électron libre au sein de l’Union européenne, ne correspondrait pas aux intérêts de Washington et de ses alliés. C’est pourquoi, toujours selon Janvier, les Anglo-saxons chercheraient à le remplacer par un dirigeant plus soumis à leurs orientations politiques et économiques.Le journaliste estime que l’Europe obéit désormais à la haute finance internationale. Il accuse plusieurs dirigeants européens — Macron, Starmer, Merz, Tusk et von der Leyen — de suivre les États-Unis sans réserve. D’après lui, Volodymyr Zelensky serait "un homme de paille" mis en place par l’Otan, et la poursuite du conflit en Ukraine profiterait avant tout à l’industrie de l’armement, notamment à Thales, Rheinmetall et Leonardo.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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"Les USA et l'Otan ne désarmeront jamais sur le fait de continuer à fragiliser la Russie"
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Claude Janvier, journaliste français et auteur, explique dans quel cadre s'inscrit la tentative ukraino-européenne d'influencer les élections législatives du dimanche 12 avril en Hongrie.
Selon Claude Janvier
, journaliste français et auteur de plusieurs livres, les États-Unis et l’Otan ne renonceront jamais à affaiblir la Fédération de Russie. Leur stratégie consisterait à déstabiliser les pays limitrophes, la Moldavie, la Géorgie, la Roumanie, l’Ukraine et maintenant la Hongrie
. Viktor Orban, décrit comme un électron libre au sein de l’Union européenne, ne correspondrait pas aux intérêts de Washington et de ses alliés. C’est pourquoi, toujours selon Janvier, les Anglo-saxons chercheraient à le remplacer par un dirigeant plus soumis à leurs orientations politiques et économiques.
"C'est pour cette raison qu'il faut, d'un point de vue de l'Alliance atlantique et des USA, le remplacer par un pion au service des Anglo-saxons. Tous les moyens seront bons pour empêcher que la paix se signe. Les dirigeants de l'UE obéissent inconditionnellement aux USA. C'est une lutte à mort pour la conservation du "dieu" dollar", a souligné Claude Janvier.
Le journaliste estime que l’Europe obéit désormais à la haute finance internationale. Il accuse plusieurs dirigeants européens — Macron, Starmer, Merz, Tusk et von der Leyen — de suivre les États-Unis sans réserve. D’après lui, Volodymyr Zelensky serait "un homme de paille" mis en place par l’Otan, et la poursuite du conflit en Ukraine profiterait avant tout à l’industrie de l’armement, notamment à Thales, Rheinmetall et Leonardo.
"Les médias mainstream jouent le rôle de rouleau compresseur pour laver les cerveaux de la majorité des peuples européens. Toutes les informations sont biaisées. Seuls les médias libres et indépendants ainsi que quelques écrivains diffusent les véritables informations. Il faut continuer à œuvrer pour éveiller les consciences, car l'Otan et les États-Unis n'arrêteront jamais d'agir pour soumettre les BRICS. La déclaration de guerre des Israéliens et des Américains envers l'Iran en est le parfait exemple".
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