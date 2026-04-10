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L'Afrique du Sud lance une vaste opération de lutte contre les gangs
L'Afrique du Sud lance une vaste opération de lutte contre les gangs
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L’armée sud-africaine a lancé jeudi une vaste opération de lutte contre la criminalité dans les quartiers les plus dangereux du Cap, où 2.200 soldats vont être... 10.04.2026, Sputnik Afrique
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Baptisée "Opération Prospérité", cette intervention a été ordonnée par le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, pour faire face à l’une des plus graves crises sécuritaires du pays. Les troupes ont fait leur entrée dans les townships du Cape Flats, zones densément peuplées et gangrenées par le crime organisé. Un défilé militaire conjoint avec la Police sud-africaine (SAPS) a marqué le début officiel de l’opération dans la capitale législative du pays. Les soldats assureront une présence accrue, des patrouilles mixtes, des contrôles routiers et des interventions ciblées dans les zones à haut risque, notamment à Mitchells Plain, haut lieu de l’activité des gangs. Le Parlement sud-africain a approuvé un budget de 823 millions de rands (49 millions de dollars) pour financer cette opération exceptionnelle.
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L'Afrique du Sud lance une vaste opération de lutte contre les gangs
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L’armée sud-africaine a lancé jeudi une vaste opération de lutte contre la criminalité dans les quartiers les plus dangereux du Cap, où 2.200 soldats vont être déployés pour un an afin de soutenir la police face à la violence des gangs.
Baptisée "Opération Prospérité", cette intervention a été ordonnée par le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, pour faire face à l’une des plus graves crises sécuritaires du pays.
Les troupes ont fait leur entrée dans les townships du Cape Flats, zones densément peuplées et gangrenées par le crime organisé. Un défilé militaire conjoint avec la Police sud-africaine (SAPS) a marqué le début officiel de l’opération dans la capitale législative du pays.
Les soldats assureront une présence accrue, des patrouilles mixtes, des contrôles routiers et des interventions ciblées dans les zones à haut risque, notamment à Mitchells Plain, haut lieu de l’activité des gangs. Le Parlement sud-africain a approuvé un budget de 823 millions de rands (49 millions de dollars) pour financer cette opération exceptionnelle.