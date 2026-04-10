https://fr.sputniknews.africa/20260410/avoir-oblige-les-etats-unis-a-accepter-un-cessez-le-feu-est-en-soi-une-victoire-pour-liran-1084983713.html

Avoir obligé les États-Unis à accepter un cessez-le-feu est en soi une victoire pour l’Iran

Avoir obligé les États-Unis à accepter un cessez-le-feu est en soi une victoire pour l’Iran

Sputnik Afrique

Régis de Castelnau, avocat, analyse le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran et les faibles perspectives d’arriver à un accord de paix. 10.04.2026, Sputnik Afrique

2026-04-10T16:11+0200

2026-04-10T16:11+0200

2026-04-10T16:11+0200

sans détour

podcasts

politique

économie

union européenne (ue)

onu

otan

états-unis

accords de minsk

france

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/04/0a/1084983945_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_fcf80a98991fbd776f13d216a5c32ff1.jpg

Avoir obligé les États-Unis à accepter un cessez-le-feu est en soi une victoire pour l’Iran Sputnik Afrique Régis de Castelnau, avocat, analyse le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran et les faibles perspectives d’arriver à un accord de paix.

Régis de Castelnau rappelle que le principe de l’organisation du contrôle du passage d’un détroit est une pratique internationale courante:La remise en cause du pétrodollar par l’Iran est une remise en cause de l’un des instruments de gouvernance mondiale des États-Unis, comme l’explique Régis de Castelnau:Dans ses revendications, l’Iran pointe également la faiblesse du système de l’ONU:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

états-unis

france

iran

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Karine Bechet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg

Karine Bechet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Karine Bechet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg

podcasts, politique, économie, union européenne (ue), onu, otan, états-unis, accords de minsk, france, conflit ukrainien, marché pétrolier, iran, аудио