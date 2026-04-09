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Quand l’apprentissage des langues rapproche les peuples

Quand l’apprentissage des langues rapproche les peuples

Sputnik Afrique

Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Ekaterina Samorodova, docteure en droit et enseignante de langue et de culture française à MGIMO, expose les objectifs... 09.04.2026, Sputnik Afrique

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Quand l’apprentissage des langues rapproche les peuples Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Ekaterina Samorodova, docteure en droit et enseignante de langue et de culture française à MGIMO, expose les objectifs de coopération étrangère de la conférence internationale: "Le polylogue professionnel dans un monde multilingue: langue, culture, méthode" qui se tient du 8 au 11 avril à MGIMO.

L’enseignante note que des collègues algériens prennent part presque chaque année à l’évènement, en présentiel ou en ligne, ainsi que des représentants du Cameroun, du Sénégal et du Maroc, tout en exprimant le souhait d’élargir cette coopération à l’ensemble du continent africain.D’après Ekaterina Samorodova, l’enseignement d’une langue est indissociable de la culture qui l’a engendrée: au sein d’un groupe multilingue — africains, polonais, chinois, latino-américains, cambodgiens —, le choix des sujets doit rester accessible à tous, tout en relevant le défi de l’enseignement en français.Enfin, elle rappelle qu’en Afrique existent de nombreuses écoles russes où l’on apprend la langue et la culture russes, et souligne que, malgré l’histoire coloniale, le français s’est imposé comme un outil majeur de communication permettant aux Africains de partager leur patrimoine culturel, littéraire et scientifique.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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