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Et si l'Afrique prenait son envol dans le contexte du monde multipolaire naissant? C’est à ce débat que L’Afrique en marche aimerait prendre part.
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Quand l’apprentissage des langues rapproche les peuples
Quand l’apprentissage des langues rapproche les peuples
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Ekaterina Samorodova, docteure en droit et enseignante de langue et de culture française à MGIMO, expose les objectifs... 09.04.2026, Sputnik Afrique
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Quand l’apprentissage des langues rapproche les peuples
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Ekaterina Samorodova, docteure en droit et enseignante de langue et de culture française à MGIMO, expose les objectifs de coopération étrangère de la conférence internationale: "Le polylogue professionnel dans un monde multilingue: langue, culture, méthode" qui se tient du 8 au 11 avril à MGIMO.
L’enseignante note que des collègues algériens prennent part presque chaque année à l’évènement, en présentiel ou en ligne, ainsi que des représentants du Cameroun, du Sénégal et du Maroc, tout en exprimant le souhait d’élargir cette coopération à l’ensemble du continent africain.D’après Ekaterina Samorodova, l’enseignement d’une langue est indissociable de la culture qui l’a engendrée: au sein d’un groupe multilingue — africains, polonais, chinois, latino-américains, cambodgiens —, le choix des sujets doit rester accessible à tous, tout en relevant le défi de l’enseignement en français.Enfin, elle rappelle qu’en Afrique existent de nombreuses écoles russes où l’on apprend la langue et la culture russes, et souligne que, malgré l’histoire coloniale, le français s’est imposé comme un outil majeur de communication permettant aux Africains de partager leur patrimoine culturel, littéraire et scientifique.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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Quand l’apprentissage des langues rapproche les peuples

13:49 09.04.2026
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Quand l’apprentissage des langues rapproche les peuples
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Kamal Louadj
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Ekaterina Samorodova, docteure en droit et enseignante de langue et de culture française à MGIMO, expose les objectifs de coopération étrangère de la conférence internationale: "Le polylogue professionnel dans un monde multilingue: langue, culture, méthode" qui se tient du 8 au 11 avril à MGIMO.
L’enseignante note que des collègues algériens prennent part presque chaque année à l’évènement, en présentiel ou en ligne, ainsi que des représentants du Cameroun, du Sénégal et du Maroc, tout en exprimant le souhait d’élargir cette coopération à l’ensemble du continent africain.

"Le français, vraiment, c'est une langue internationale, bien sûr, qui est parlée en Afrique et qui nous permet de connaître la culture africaine par biais du français. Comment aurais-je pu communiquer avec vous? Comment aurais-je pu trouver ces spécialistes brillants qui arrivent chez nous sans connaître, sans savoir parler français? Voilà, la langue, elle est passerée entre les cultures différentes", a affirmé Ekaterina Alexandrovna Samorodova.

D’après Ekaterina Samorodova, l’enseignement d’une langue est indissociable de la culture qui l’a engendrée: au sein d’un groupe multilingue — africains, polonais, chinois, latino-américains, cambodgiens —, le choix des sujets doit rester accessible à tous, tout en relevant le défi de l’enseignement en français.
Enfin, elle rappelle qu’en Afrique existent de nombreuses écoles russes où l’on apprend la langue et la culture russes, et souligne que, malgré l’histoire coloniale, le français s’est imposé comme un outil majeur de communication permettant aux Africains de partager leur patrimoine culturel, littéraire et scientifique.
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