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"L'OTAN, en train de perdre en Ukraine, veut détourner les forces de la Russie vers un autre front"

"L'OTAN, en train de perdre en Ukraine, veut détourner les forces de la Russie vers un autre front"

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Dans cette nouvelle émission de Sans détour, Andreï Mamykine, journaliste, ancien député européen de la Lettonie, discute de la militarisation des pays baltes... 09.04.2026, Sputnik Afrique

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"L'OTAN, en train de perdre en Ukraine, veut détourner les forces de la Russie vers un autre front" Sputnik Afrique Dans cette nouvelle émission de Sans détour, Andreï Mamykine, journaliste, ancien député européen de la Lettonie, discute de la militarisation des pays baltes et de leur instrumentalisation contre la Russie.

Les pays baltes et la région de Kaliningrad sont un enjeu stratégique pour le contrôle de la mer Baltique par la Russie. Pour Andreï Mamykine:Le licenciement des médecins dans les pays baltes est une provocation de plus envers des gens qui sont souvent nés dans ces pays:La militarisation des pays baltes passe, comme l’explique Andreï Mamykine, par le développement de l’industrie militaire:L’"occupation" des pays baltes par la Russie est un non-sens historique, selon Andreï Mamykine, qui insiste:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

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