"L'OTAN, en train de perdre en Ukraine, veut détourner les forces de la Russie vers un autre front"
"L'OTAN, en train de perdre en Ukraine, veut détourner les forces de la Russie vers un autre front"
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Dans cette nouvelle émission de Sans détour, Andreï Mamykine, journaliste, ancien député européen de la Lettonie, discute de la militarisation des pays baltes et de leur instrumentalisation contre la Russie.
Les pays baltes et la région de Kaliningrad sont un enjeu stratégique pour le contrôle de la mer Baltique par la Russie. Pour Andreï Mamykine:
"L'OTAN se prépare effectivement à un blocus militaire de l'oblast de Kaliningrad, de la ville de Kaliningrad. Malheureusement, c'est ainsi".
Le licenciement des médecins dans les pays baltes est une provocation de plus envers des gens qui sont souvent nés dans ces pays:
"Le cas le plus retentissant a peut-être été à Daugavpils, où 56 médecins, mais plus de 100 à Riga, à Jelgava et dans d'autres villes, des personnels médicaux ont été licenciés. Il est clair que c'est une petite provocation balte, comme les autres, pour forcer la Russie à réagir d'une manière ou d'une autre, très probablement par la voie militaire".
La militarisation des pays baltes passe, comme l’explique Andreï Mamykine, par le développement de l’industrie militaire:
"La production d'armes a commencé à l'intérieur des pays baltes Les Estoniens ont commencé à produire des obus, bien qu'ils aient renoncé au contrat avec l'allemand Rheinmetall – ils ne se sont tout simplement pas mis d'accord. Mais avec les Finlandais, avec les Suédois, ils produisent des obus. Et il y a, non loin de la capitale Tallinn, un grand parc industriel qui, dans un proche avenir, se transformera en un grand parc de défense, où l'on produira beaucoup d'armements divers. L'Estonie y investit de l'argent public et des investisseurs privés. En Lettonie voisine, par exemple dans la ville de Valmiera — d'ailleurs une production conjointe avec les Estoniens et les Finlandais —, on produit des véhicules blindés de transport de troupes, des Patria. Et ce sont ces véhicules qui iront combattre la Russie sur les champs de l'opération spéciale en Ukraine. Cela a déjà été déclaré politiquement. Il y a un grand cluster, un grand parc de production de drones. Et la Lettonie devient même le premier producteur de drones de combat militaires et de divers systèmes sans pilote".
L’"occupation" des pays baltes par la Russie est un non-sens historique, selon Andreï Mamykine, qui insiste:
"La Russie ne paiera aucune réparation. D'autant qu'elle ne considère pas la période soviétique comme une occupation, ni au sens juridique, ni au sens militaire du terme, ni dans la vie courante".
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