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"Les négociations peuvent bien se passer entre Washington et l'Iran"

"Les négociations peuvent bien se passer entre Washington et l'Iran"

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Les États-Unis et l'Iran se sont mis d'accord pour un cessez-le-feu de deux semaines. Pour Sputnik Afrique, l'analyste français Xavier Moreau, directeur du... 09.04.2026, Sputnik Afrique

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"Les négociations peuvent bien se passer entre Washington et l'Iran" Sputnik Afrique Les États-Unis et l'Iran se sont mis d'accord pour un cessez-le-feu de deux semaines. Pour Sputnik Afrique, l'analyste français Xavier Moreau, directeur du centre d'études géostratégiques Stratpol, a décrypté les dessous de cet accord.

Retrouvez également dans cette émission: -Thierry Laurent Pellet, géopolitologue français, sur le même sujet.-Edem Koku Tengue, ministre togolais Délégué chargé de l'Économie maritime, sur le potentiel offert par le port de Lomé à la Russie ainsi qu'à d'autres pays partenaires. -Wyson Nkhata, artiste zambien, sur la Journée internationale de la cosmonautique. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

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