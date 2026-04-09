https://fr.sputniknews.africa/20260409/les-negociations-peuvent-bien-se-passer-entre-washington-et-liran-1084965008.html
"Les négociations peuvent bien se passer entre Washington et l'Iran"
"Les négociations peuvent bien se passer entre Washington et l'Iran"
Sputnik Afrique
Les États-Unis et l'Iran se sont mis d'accord pour un cessez-le-feu de deux semaines. Pour Sputnik Afrique, l'analyste français Xavier Moreau, directeur du... 09.04.2026, Sputnik Afrique
2026-04-09T16:48+0200
2026-04-09T16:48+0200
2026-04-09T16:49+0200
zone de contact
podcasts
états-unis
iran
cessez-le-feu
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/04/09/1084964234_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_46187412217ccc794be0fc9a1a37beb0.jpg
"Les négociations peuvent bien se passer entre Washington et l'Iran"
Sputnik Afrique
Les États-Unis et l'Iran se sont mis d'accord pour un cessez-le-feu de deux semaines. Pour Sputnik Afrique, l'analyste français Xavier Moreau, directeur du centre d'études géostratégiques Stratpol, a décrypté les dessous de cet accord.
Retrouvez également dans cette émission: -Thierry Laurent Pellet, géopolitologue français, sur le même sujet.-Edem Koku Tengue, ministre togolais Délégué chargé de l'Économie maritime, sur le potentiel offert par le port de Lomé à la Russie ainsi qu'à d'autres pays partenaires. -Wyson Nkhata, artiste zambien, sur la Journée internationale de la cosmonautique. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
états-unis
iran
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/04/09/1084964234_51:0:584:400_1920x0_80_0_0_a31f68369cb94be254f85bc63f96c51e.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
podcasts, états-unis, iran, cessez-le-feu, аудио
podcasts, états-unis, iran, cessez-le-feu, аудио
"Les négociations peuvent bien se passer entre Washington et l'Iran"
16:48 09.04.2026 (Mis à jour: 16:49 09.04.2026)
Les États-Unis et l'Iran se sont mis d'accord pour un cessez-le-feu de deux semaines. Pour Sputnik Afrique, l'analyste français Xavier Moreau, directeur du centre d'études géostratégiques Stratpol, a décrypté les dessous de cet accord.
"Je pense que le Pakistan est parmi les pays les plus intéressés, puisque c'est un pays frontalier de l'Iran. Donc la paix dans la région est quelque chose de tout à fait nécessaire pour le Pakistan, notamment pour ce qui est de la livraison d'hydrocarbures", a déclaré Xavier Moreau au micro de Zone de Contact, àpropos du travail de médiation du Pakistan afin d'obtenir ce cessez-le-feu.
"Les négociations peuvent bien se passer entre Washington -puisque Trump clairement veut sortir de ce bourbier- et l'Iran. Mais l'Iran a une position très forte, très dominatrice. Mais surtout, le problème, c'est Israël. Parce que pour Israël, c'est une défaite. C'est le grand perdant de cette opération. En plus, ils ont annoncé qu'ils allaient continuer à attaquer le Liban. Et ça, évidemment que l'Iran ne l'acceptera pas. Donc il y a de bonnes raisons de croire que ça va fonctionner. Mais tout repose en fait sur la capacité de pression de Donald Trump sur Israël", a-t-il ajouté.
Retrouvez également dans cette émission:
-Thierry Laurent Pellet, géopolitologue français, sur le même sujet.
-Edem Koku Tengue, ministre togolais Délégué chargé de l'Économie maritime, sur le potentiel offert par le port de Lomé à la Russie ainsi qu'à d'autres pays partenaires.
-Wyson Nkhata, artiste zambien, sur la Journée internationale de la cosmonautique.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact ►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !