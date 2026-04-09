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Le Gabon interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans

Le Gabon interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans

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Le gouvernement gabonais a décidé d’interdire l’accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 16 ans, à la suite de l’adoption d’une nouvelle loi encadrant... 09.04.2026, Sputnik Afrique

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"La création d’un compte ou profil sur tout service de communication en ligne, réseaux sociaux ou plateformes numériques en ligne, est interdite aux mineurs âgés de moins de seize ans", souligne une ordonnance publiée mercredi dans le Journal officiel.En vertu de cette loi, il est désormais interdit aux mineurs de moins de 16 ans de créer un compte sur les réseaux sociaux ou les plateformes numériques, sauf exceptions strictement encadrées à des fins éducatives ou pédagogiques.Les autorités gabonaises justifient cette décision par la nécessité de limiter l’exposition des enfants aux risques en ligne, notamment le cyberharcèlement et l’accès à des contenus sensibles, tout en renforçant la responsabilité des parents et des plateformes en matière de contrôle et de sécurité numérique.Dans ce sens, le texte a introduit une double responsabilité. D’une part, les parents ou détenteurs de l’autorité parentale sont juridiquement responsables des actes commis en ligne par les mineurs de moins de 16 ans.D’autre part, les plateformes numériques sont tenues de se conformer à des obligations techniques et opérationnelles renforcées, notamment en matière de vérification de l’âge des utilisateurs et de blocage ou de suspension des comptes de mineurs non autorisés.Cette mesure intervient près de deux mois après la décision de la Haute autorité de la communication (HAC) de suspendre les réseaux sociaux sur l’ensemble du territoire gabonais.

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