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L'armée US restera déployée à proximité de l'Iran jusqu’à un "réel accord" - Trump
L'armée US restera déployée à proximité de l'Iran jusqu’à un "réel accord" - Trump
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L'armée américaine restera déployée à proximité de l'Iran jusqu'à la mise en oeuvre d'un "réel accord", a déclaré mercredi soir le président américain Donald... 09.04.2026, Sputnik Afrique
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"Tous les navires, avions et personnel militaire, avec des munitions et des armes supplémentaires, (...) resteront en place dans et autour de l'Iran jusqu'à ce que le réel accord conclu soit pleinement respecté", a écrit le locataire de la Maison Blanche sur sa plateforme Truth Social.Le chef d'Etat a, en outre, averti que dans le cas contraire "la reprise des tirs sera plus forte que ce que personne n'a jamais vu"."Il a été convenu, il y a longtemps, et malgré toutes les fausses déclarations affirmant le contraire : pas d'armes nucléaires, et le détroit d'Ormuz restera ouvert et sûr", a-t-il ajouté.La Maison Blanche a annoncé mercredi que le vice-président des Etats-Unis, JD Vance, conduira une délégation américaine au Pakistan pour des discussions samedi sur l'Iran."L'émissaire spécial Steve Witkoff ainsi que Jared Kushner" gendre du président Donald Trump, prendront part à ces discussions, a indiqué la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, lors d'un point presse.Le président Trump avait annoncé que les négociations avec Téhéran porteraient également sur des questions financières et commerciales, notamment la question des droits de douane et les sanctions contre l'Iran.
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L'armée US restera déployée à proximité de l'Iran jusqu’à un "réel accord" - Trump
L'armée américaine restera déployée à proximité de l'Iran jusqu'à la mise en oeuvre d'un "réel accord", a déclaré mercredi soir le président américain Donald Trump, au lendemain de l'annonce d'un cessez-le-feu de deux semaines entre les Etats-Unis et l'Iran.
"Tous les navires, avions et personnel militaire, avec des munitions et des armes supplémentaires, (...) resteront en place dans et autour de l'Iran jusqu'à ce que le réel accord conclu soit pleinement respecté", a écrit le locataire de la Maison Blanche sur sa plateforme Truth Social.
Le chef d'Etat a, en outre, averti que dans le cas contraire "la reprise des tirs sera plus forte que ce que personne n'a jamais vu".
"Il a été convenu, il y a longtemps, et malgré toutes les fausses déclarations affirmant le contraire : pas d'armes nucléaires, et le détroit d'Ormuz restera ouvert et sûr", a-t-il ajouté.
La Maison Blanche a annoncé mercredi que le vice-président des Etats-Unis, JD Vance, conduira une délégation américaine au Pakistan pour des discussions samedi sur l'Iran.
"L'émissaire spécial Steve Witkoff ainsi que Jared Kushner" gendre du président Donald Trump, prendront part à ces discussions, a indiqué la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, lors d'un point presse.
Le président Trump avait annoncé que les négociations avec Téhéran porteraient également sur des questions financières et commerciales, notamment la question des droits de douane et les sanctions contre l'Iran.