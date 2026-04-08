Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
https://fr.sputniknews.africa/20260408/un-cessez-le-feu-conclu-entre-liran-et-les-etats-unis-ce-que-lon-sait--1084930614.html
Un cessez-le-feu conclu entre l'Iran et les États-Unis: ce que l'on sait
Un cessez-le-feu conclu entre l'Iran et les États-Unis: ce que l'on sait
Sputnik Afrique
08.04.2026, Sputnik Afrique
2026-04-08T07:17+0200
2026-04-08T07:17+0200
iran
états-unis
cessez-le-feu
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/03/13/1084455975_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_41054967130c4cd50b45a17f44c76c6d.jpg
iran
états-unis
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/03/13/1084455975_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7cef14b6e76e89a6cfe65990808ef0d3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
iran, états-unis, cessez-le-feu
iran, états-unis, cessez-le-feu

Un cessez-le-feu conclu entre l'Iran et les États-Unis: ce que l'on sait

07:17 08.04.2026
© AP Photo / Vahid SalemiUn panache de fumée s'élève après une frappe à Téhéran, en Iran, le 2 mars 2026
Un panache de fumée s'élève après une frappe à Téhéran, en Iran, le 2 mars 2026 - Sputnik Afrique, 1920, 08.04.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
S'abonner
Donald Trump a annoncé un cessez-le-feu de deux semaines entre les États-Unis et l'Iran.
Ce cessez-le-feu a été négocié par le Pakistan, avec la participation de la Chine.
Téhéran a proclamé une "victoire" et affirmé que les États-Unis avaient accepté le plan iranien en dix points.
Les conditions discutées incluent la levée des sanctions, des compensations et une possible réduction de la présence militaire américaine au Moyen-Orient.
Israël a soutenu le cessez-le-feu, mais selon les médias, les frappes n'ont pas complètement cessé.
Des négociations en vue d'un accord définitif sont attendues dans les prochains jours.
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2026 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала