Un cessez-le-feu conclu entre l'Iran et les États-Unis: ce que l'on sait

Donald Trump a annoncé un cessez-le-feu de deux semaines entre les États-Unis et l'Iran. Donald Trump a annoncé un cessez-le-feu de deux semaines entre les États-Unis et l'Iran.

Ce cessez-le-feu a été négocié par le Pakistan, avec la participation de la Chine. Ce cessez-le-feu a été négocié par le Pakistan, avec la participation de la Chine.

Téhéran a proclamé une "victoire" et affirmé que les États-Unis avaient accepté le plan iranien en dix points. Téhéran a proclamé une "victoire" et affirmé que les États-Unis avaient accepté le plan iranien en dix points.

Les conditions discutées incluent la levée des sanctions, des compensations et une possible réduction de la présence militaire américaine au Moyen-Orient. Les conditions discutées incluent la levée des sanctions, des compensations et une possible réduction de la présence militaire américaine au Moyen-Orient.

Israël a soutenu le cessez-le-feu, mais selon les médias, les frappes n'ont pas complètement cessé. Israël a soutenu le cessez-le-feu, mais selon les médias, les frappes n'ont pas complètement cessé.