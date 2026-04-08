Un cessez-le-feu conclu entre l'Iran et les États-Unis: ce que l'on sait

Donald Trump a annoncé un cessez-le-feu de deux semaines entre les États-Unis et l'Iran.
Ce cessez-le-feu a été négocié par le Pakistan, avec la participation de la Chine.
Téhéran a proclamé une "victoire" et affirmé que les États-Unis avaient accepté le plan iranien en dix points.
Les conditions discutées incluent la levée des sanctions, des compensations et une possible réduction de la présence militaire américaine au Moyen-Orient.
Israël a soutenu le cessez-le-feu, mais selon les médias, les frappes n'ont pas complètement cessé.
Des négociations en vue d'un accord définitif sont attendues dans les prochains jours.