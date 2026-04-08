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Mémoire, responsabilité et silence: pourquoi l’histoire de l’esclavage dérange encore

Mémoire, responsabilité et silence: pourquoi l’histoire de l’esclavage dérange encore

Sputnik Afrique

Sur les ondes de Sputnik Afrique, l’historien, écrivain et militant franco-béninois Amzat Boukari Yabara analyse les réactions contrastées à la reconnaissance... 08.04.2026, Sputnik Afrique

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Mémoire, responsabilité et silence: pourquoi l’histoire de l’esclavage dérange encore Sputnik Afrique Sur les ondes de Sputnik Afrique, l’historien, écrivain et militant franco-béninois Amzat Boukari Yabara analyse les réactions contrastées à la reconnaissance de la traite transatlantique comme crime majeur contre l’humanité, entre malaise historique, enjeux économiques et bataille mémorielle.

Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous revenons sur une décision historique de l’Onu qui continue de diviser. Pour l’historien Amzat Boukari Yabara, cette reconnaissance est une avancée, mais reste incomplète. Il estime que les abstentions et oppositions traduisent surtout une difficulté à assumer une lourde responsabilité historique.Pour lui, reconnaître pleinement ce crime, c’est aussi accepter de questionner les fondements économiques et idéologiques d’un système qui s’est construit en partie sur cette tragédie. Plus encore, l’historien rappelle que derrière ce débat se joue une véritable bataille mémorielle, où les peuples africains et leurs diasporas cherchent à faire entendre une exigence de vérité et de justice, face à des récits longtemps minimisés ou contestés.Selon Amzat Boukari Yabara, l’enjeu aujourd’hui n’est pas seulement de nommer le crime, mais d’en tirer toutes les conséquences politiques, historiques et humaines, dans un contexte où les héritages de cette histoire continuent de structurer les rapports de force mondiaux.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

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